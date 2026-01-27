Această descoperire ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care femeile se confruntă cu un risc mai mare de demență în comparație cu bărbații, deoarece regiunile afectate ale creierului sunt adesea afectate de boala Alzheimer, scrie Independent.

Menopauza reduce materia cenușie din creier

Studiul a relevat că femeile aflate în postmenopauză care nu urmează terapie de substituție hormonală (TSH) au prezentat timpi de reacție mai lenți în comparație cu femeile aflate în premenopauză sau cele care urmează TSH, ceea ce sugerează că TSH poate încetini acest proces de îmbătrânire.

Dincolo de schimbările fiziologice, s-a constatat că menopauza agravează și probleme precum anxietatea, depresia și tulburările de somn, femeile aflate în postmenopauză raportând un nivel mai ridicat de oboseală.

Experții subliniază importanța unui stil de viață sănătos în timpul menopauzei pentru a atenua unele dintre efectele acesteia și evidențiază faptul că aceste simptome pot avea o bază biologică, în loc să fie considerate ca fiind cauzate de îmbătrânire sau stres.

