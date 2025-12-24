Alcoolul consumat moderat poate reduce riscul de demență, arată un nou studiu. Care ar fi dozele perfecte

Consumul moderat de vin sau bere în zilele de sărbătoare r putea reduce riscul de demență, arată un nou stiudiu. Cercetarea arată că unul sau două pahare pe zi pot avea efecte protectoare asupra creierului.

Cercetătorii au descoperit că un consum ușor până la moderat de alcool reduce riscul bolii cu peste o treime. Ei au constatat că alcoolul avea efecte benefice indiferent dacă era consumat singur sau în timpul meselor, iar tipul de alcool consumat a avut o influență mică sau deloc, scrie Daily Mail.

Rezultatele contrazic unele studii anterioare care sugerau că orice consum de alcool ar putea crește riscul de demență.

Numeroase studii au analizat impactul alcoolului asupra riscului de demență. Unele au arătat că un consum regulat, în cantități mici, ar putea avea un efect protector, însă altele nu au identificat niciun beneficiu. Un studiu major realizat la începutul acestui an de cercetători de la Universitatea Oxford a concluzionat că nu există efecte pozitive asupra creierului.

Însă cea mai recentă cercetare, realizată de o echipă de experți de la Universitatea Soochow din China, sugerează că un consum zilnic moderat ar putea reduce riscul cu până la 35%.

Cum a fost făcută cercetarea

Cercetătorii au urmărit aproape 300.000 de persoane înscrise în UK Biobank, o bază de date cu informații medicale despre mii de britanici, înființată în urmă cu aproape 20 de ani. Au fost analizate tiparele de consum de alcool și corelate cu diagnosticele de demență.

Rezultatele, publicate în European Journal of Epidemiology, arată că bărbații și femeile care beau zilnic câteva halbe de bere sau două-trei pahare mici de vin aveau un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta demență comparativ cu cei care consumau alcool rar sau deloc.

Consumul excesiv — definit ca peste trei halbe de bere sau trei pahare mari de vin pe zi — nu a părut să aibă niciun impact asupra riscului.

Cercetătorii au recunoscut că o posibilă explicație pentru aceste rezultate pozitive este faptul că mulți abstinenți actuali sunt foști consumatori înrăiți de alcool, ceea ce îi poate plasa într-un grup de risc mai mare, chiar dacă au renunțat între timp la băutură.

Totuși, ei spun că este posibil ca nivelurile scăzute de alcool să protejeze creierul de anumite tipuri de deteriorări care favorizează apariția demenței. Acestea includ depresia — un factor major de risc pentru această afecțiune la vârstnici — precum și scăderea volumului cerebral asociată cu îmbătrânirea.

În raportul lor, cercetătorii au concluzionat: „Descoperirile noastre au anumite implicații pentru sănătatea publică. Consumul scăzut până la moderat de alcool ar putea fi luat în considerare ca parte a planurilor de prevenire a demenței la persoanele care nu suferă de boli hepatice sau nu prezintă risc de dependență de alcool.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













