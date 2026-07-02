Victorie istorică în preliminariile CM 2027. România a învins Grecia la baschet masculin, pentru prima dată după 51 de ani

Tricolorii au obţinut primul succes în faţa Greciei după 51 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Baschet.

Grecia este medaliată cu bronz la ultimul Campionat European.

După o dispută în general echilibrată, în sfertul al treilea, Grecia s-a desprins la 14 puncte, iar cu zece minute înainte de final avea şapte puncte în plus pe tabelă. Tricolorii au făcut un ultim sfert de excepţie, cu un scor neverosimil 22-8, care le-a adus victoria în faţa a circa 3.000 de spectatori.

România joacă ultimul meci în Muntenegru

Jucătorul de origine americană Daron Russell a fost cel mai bun om al echipei României, cu 20 de puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive. Lucas Tohătan s-a remarcat cu 13 p, 6 pd, Mihai Măciucă a reuşit 9 p şi 5 rec, Emilian Căţe, 8 p, 6 rec, Rareş Uţă, 6 p, 9 rec.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Giannoulis Larentzakis cu 16 p, Vasilis Charalampopoulos 13 p, Kostas Papanikolaou 10 p, 10 rec, 5 pd, Elijah Mitrou-Long, 12 p, 3 pd.

În clasament, pe primul loc se află Grecia, cu 8 puncte, urmată de România, 7 puncte, Portugalia şi Muntenegru, câte 6 puncte şi un joc mai puţin. Primele trei clasate se califică în faţa următoare a preliminariilor.

România dispută duminică ultimul meci din grupă, cu Muntenegru, la Bar.