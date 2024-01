Cine este Sabrina Ionescu, supervedeta din baschetul feminin nord-american care se va lupta cu legenda Stephen Curry

Competiția va avea loc pe 17 februarie și va fi difuzată pe TNT după concursul STARRY 3-Point și înainte de AT&T Slam Dunk.

Sabrina Ionescu are 26 de ani și a câştigat concursul de 3 puncte din WNBA în 2023, cu un record de 37 de puncte.

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line???? @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3