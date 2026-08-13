Tânărul în vârstă de 28 de ani este suspectat de uciderea, la New York, în decembrie 2024, a lui Brian Thompson, la vârsta de 50 de ani, CEO-ul UnitedHealthcare, pentru a se răzbuna pe sistemul american de asigurări de sănătate, potrivit News.ro.

La nivel federal, el este inculpat de două capete de acuzare de hărțuire privind urmărirea victimei, cu privire la care urmează să pledeze vinovat, declară două surse NYT.

Luigi Mangione urmează să compară vineri la Manhattan

Luigi Mangione urmează să compară vineri la Manhattan.

Avocații săi și procurorii, contactați de AFP, nu au răspuns imediat.

La nivelul statului New York, el este inculpat de crimă.

Procesul său urmează să înceapă la 8 septembrie, cu selectarea unui juriu.

Mangione riscă închisoarea pe viață

El riscă să fie condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de a fi eliberat condiționat.

Noul secretar american al Justiției, Todd Blanche, întrebat miercuri despre un posibil acord aflat în negocieri cu apărarea suspectului, a răspuns că „o audiere este prevăzută vineri, la (ora locală) 11.00 (18.00, ora României), și este tot ceea ce putem să spunem pentru moment”.