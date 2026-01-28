Spania, Portugalia şi Marocul sunt co-gazdele turneului, iar primele trei meciuri se vor juca în Uruguay, Argentina şi Paraguay, pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a competiţiei.

Marocul şi-a exprimat interesul de a găzdui finala, dar preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Rafael Louzan, a declarat: „Spania şi-a dovedit capacitatea organizatorică de-a lungul multor ani. Va fi liderul Cupei Mondiale din 2030, iar finala acestei Cupe Mondiale se va desfăşura aici”.

Spania își revendică rolul principal la Mondial

Stadionul Bernabeu al Real Madrid şi Nou Camp al Barcelonei sunt considerate principalele candidate pentru găzduirea meciului, dar Louzan nu a furnizat alte detalii.

FIFA are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte locul unde se va juca meciul, precum şi federaţiile de fotbal din Portugalia şi Maroc pentru a obţine comentarii.

Marocul doreşte să organizeze finala la Casablanca, pe stadionul Grand Stade Hassan II, care urmează să fie finalizat în 2028 şi care va avea o capacitate de 115.000 de locuri.

Anul trecut, preşedintele Federaţiei Regale de Fotbal din Maroc, Faouzi Lekjaa, şi-a exprimat dorinţa de a vedea stadionul găzduind finala împotriva Spaniei.

Marocul insistă pentru o finală la Casablanca

Cu toate acestea, luni, la un eveniment organizat de Asociaţia Presei Sportive din Madrid, spaniolul Louzan s-a referit şi la scenele violente de la finala Cupei Africii pe Naţiuni (Afcon) de la începutul acestei luni.

Marocul a promovat turneul ca un eveniment test pentru 2030, dar acesta s-a încheiat cu scene haotice în capitala Rabat.

„Marocul trece într-adevăr printr-o transformare în toate sensurile, cu stadioane magnifice. Trebuie să recunoaştem ceea ce s-a făcut bine. Dar în Cupa Africii pe Naţiuni am văzut scene care dăunează imaginii fotbalului mondial.”, a spus Louzan.

FIFA a declarat anul trecut că este prematur să se decidă locul de desfăşurare a finalei din 2030, menţionând că oraşul gazdă pentru finala Cupei Mondiale din 2026 a fost dezvăluit cu doar doi ani înainte de turneu.

Spania a propus 11 stadioane pentru găzduirea meciurilor de la Cupa Mondială din 2030, Marocul urmând să utilizeze şase, iar Portugalia trei.

Meciurile de deschidere vor avea loc în America de Sud, FIFA marcând competiţia din 1930, care a fost organizată şi câştigată de Uruguay.

Argentina a fost finalista învinsă, iar Paraguay este sediul Conmebol, confederaţia sud-americană de fotbal.

