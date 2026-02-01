Un boxer și-a pierdut peruca în timpul meciului câștigat pe Madison Square Garden. A dat vina pe mama sa | VIDEO

Jarrell Miller, greul american, și-a câștigat meciul de la Madison Square Garden, dar a trebuit să suporte rușinea de a-și pierde peruca în toiul luptei.

Boxerul american Jarrell Miller a câștigat meciul său de sâmbătă la categoria grea de la New York la o diferență de un fir de păr, dar și-a pierdut peruca în timpul luptei, scrie Sky News. Peruca americanului s-a desprins în față după ce a primit o serie de pumni de la adversarul său Kingsley Ibeh, în timpul confruntării lor de la Maddison Square Garden. Observând la sfârșitul rundei că i s-a desprins peruca de pe cap, boxerul în vârstă de 37 de ani a zâmbit și a aruncat-o în mulțime.



În ciuda pierderii părului, boxerul a reușit să-și păstreze calmul și să obțină victoria printr-o decizie împărțită. În mod bizar, boxerul a susținut după meci că părul său natural i s-a ars după ce s-a spălat cu înălbitor și a trebuit să apeleze la o perucă de urgență. Vorbind despre ce s-a întâmplat în interviul de după luptă, Miller a spus: „Am ajuns la mama acasă și ea avea niște sticle de șampon pe masă. M-am șamponat, dar era înălbitor cu amoniu. Mi-am pierdut literalmente părul acum două zile”.



„Așa că l-am sunat pe managerul meu (și i-am spus): «Adu-mi una din acele coame», și i-am pus repede asta... Sunt comedian, îmi bat joc de mine”. Meciul a avut loc în partea artea secundară a luptei pentru titlul WBO la categoria superușoară dintre Teofimo Lopez și Shakur Stevenson, pe care Stevenson a câștigat-o prin decizie unanimă. Miller a avut o relație turbulentă cu promotorul britanic de box Eddie Hearn. În 2019, urma să se înfrunte cu campionul de atunci, Anthony Joshua, în aceeași locație din New York. Meciul a fost în cele din urmă anulat pentru că a picat un test antidoping. Înlocuitorul său, Andy Ruiz Jr., a intervenit în locul lui - ducând la una dintre cele mai mari înfrângeri surpriză din istoria boxului împotriva lui Joshua.



