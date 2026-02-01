Un boxer și-a pierdut peruca în timpul meciului câștigat pe Madison Square Garden. A dat vina pe mama sa | VIDEO

Stiri Sport
1
IMAGO

Jarrell Miller, greul american, și-a câștigat meciul de la Madison Square Garden, dar a trebuit să suporte rușinea de a-și pierde peruca în toiul luptei.

autor
Cristian Anton

Boxerul american Jarrell Miller a câștigat meciul său de sâmbătă la categoria grea de la New York la o diferență de un fir de păr, dar și-a pierdut peruca în timpul luptei, scrie Sky News.

Peruca americanului s-a desprins în față după ce a primit o serie de pumni de la adversarul său Kingsley Ibeh, în timpul confruntării lor de la Maddison Square Garden.

Observând la sfârșitul rundei că i s-a desprins peruca de pe cap, boxerul în vârstă de 37 de ani a zâmbit și a aruncat-o în mulțime.

În ciuda pierderii părului, boxerul a reușit să-și păstreze calmul și să obțină victoria printr-o decizie împărțită.

În mod bizar, boxerul a susținut după meci că părul său natural i s-a ars după ce s-a spălat cu înălbitor și a trebuit să apeleze la o perucă de urgență.

Vorbind despre ce s-a întâmplat în interviul de după luptă, Miller a spus: „Am ajuns la mama acasă și ea avea niște sticle de șampon pe masă. M-am șamponat, dar era înălbitor cu amoniu. Mi-am pierdut literalmente părul acum două zile”.


Așa că l-am sunat pe managerul meu (și i-am spus): «Adu-mi una din acele coame», și i-am pus repede asta... Sunt comedian, îmi bat joc de mine”.

Meciul a avut loc în partea artea secundară a luptei pentru titlul WBO la categoria superușoară dintre Teofimo Lopez și Shakur Stevenson, pe care Stevenson a câștigat-o prin decizie unanimă.

Miller a avut o relație turbulentă cu promotorul britanic de box Eddie Hearn. În 2019, urma să se înfrunte cu campionul de atunci, Anthony Joshua, în aceeași locație din New York.

Meciul a fost în cele din urmă anulat pentru că a picat un test antidoping. Înlocuitorul său, Andy Ruiz Jr., a intervenit în locul lui - ducând la una dintre cele mai mari înfrângeri surpriză din istoria boxului împotriva lui Joshua.

Mi-a inghetat peruca. Incidentul jenant patit de Lady Gaga in timpul unui eveniment caritabil, in fata a mii de oameni

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pierdut, peruca, boxer, new york, meci,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Citește și...
Un bărbat a fost arestat după ce polițiștii au făcut o descoperire de 10.000 € sub peruca sa, în Columbia. VIDEO
Stiri externe
Un bărbat a fost arestat după ce polițiștii au făcut o descoperire de 10.000 € sub peruca sa, în Columbia. VIDEO

Un columbian a fost prins încercând să introducă ilegal cocaină în valoare de peste 10.000 de euro sub o perucă.

Are sau nu are Neti Sandu perucă? Adevărul, prezentat în direct la iLikeIT
iLikeIT
Are sau nu are Neti Sandu perucă? Adevărul, prezentat în direct la iLikeIT

În ediția de miercuri a emisiunii iLikeIT a fost spulberat un mit: Neti Sandu nu poartă perucă!

Javier Milei, de la comentator TV la preşedinte. I se spune "Trump de Argentina" și e poreclit "Perucă" | GALERIE FOTO
Stiri externe
Javier Milei, de la comentator TV la preşedinte. I se spune "Trump de Argentina" și e poreclit "Perucă" | GALERIE FOTO

Argentinienii l-au ales, duminică, pe Javier Milei ca preşedinte al ţării, mizând pe un outsider cu vederi radicale de dreapta pentru a repara o economie afectată de o inflaţie de trei cifre, o recesiune iminentă şi o sărăcie în creştere.

Recomandări
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Știri Actuale
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea

Un val de ger a cuprins nord-estul țării și se va extinde, până marți, la aproape trei sferturi din teritoriu. 

Banii nu aduc fericirea, dar grija lor îmbolnăvește. Medicii avertizează: Stresul financiar ucide
Stiri Sanatate
Banii nu aduc fericirea, dar grija lor îmbolnăvește. Medicii avertizează: Stresul financiar ucide

Stresul financiar poate contribui la anumite boli cardiovasculare, arată studii recente. Mai precis, îngrijorările legate de bani și hrană pot îmbătrâni inima chiar mai repede decât factorii clasici de risc. 

Carnavalul de la Veneția a început cu parada bărcilor pe Canal Grande și costume spectaculoase. FOTO
Știri Actuale
Carnavalul de la Veneția a început cu parada bărcilor pe Canal Grande și costume spectaculoase. FOTO

Tradiționala paradă a bărcilor a marcat oficial începutul Carnavalului de la Veneția. Deși mulți localnici și turiști costumați special pentru această sărbătoare au furat startul încă de sâmbătă în Piața San Marco.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Februarie 2026

29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Lautaro Martinez, discurs tăios după victoria Interului! + Pentru cine a fost mesajul de la gol

Sport

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”