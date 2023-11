Javier Milei, de la comentator TV la preşedinte. I se spune "Trump de Argentina" și e poreclit "Perucă" | GALERIE FOTO

Milei, care a profitat de un val de furie a alegătorilor faţă de curentul politic dominant, a câştigat cu o diferenţă mai mare decât era de aşteptat, scrie News.ro, care citează Reuters.

El a obţinut 56% din voturi, faţă de puţin peste 44% pentru rivalul său, ministrul peronist al economiei, Sergio Massa, care şi-a recunoscut înfrângerea.

"Modelul de decadenţă a ajuns la sfârşit, nu mai există cale de întoarcere", a declarat Milei într-un discurs provocator, rostit după aflarea rezultatului, în care a recunoscut totodată dificultăţile cu care se confruntă. "Ne aşteaptă probleme monumentale: inflaţie, lipsa locurilor de muncă şi sărăcie", a spus el. "Situaţia este critică şi nu este loc pentru jumătăţi de măsură călduţe", a avertizat el.

În centrul oraşului Buenos Aires, sute de susţinători ai lui Milei au claxonat şi au scandat sloganul său popular împotriva elitei politice - "Afară cu toţii" - în timp ce din difuzoare se auzea muzică rock. Unii oameni au aprins focuri de artificii pe măsură ce entuziasmul se răspândea. "Am venit să sărbătorim acest triumf istoric", a declarat Efrain Viveros, un student de 21 de ani din provincia Salta. "Sincer, sunt extaziat. Milei reprezintă schimbarea, în bine. Cu Massa nu am fi avut niciun viitor, viitorul nostru s-a întors", spune tânărul.

Milei promite o terapie de şoc economică. Planurile sale includ închiderea băncii centrale, renunţarea la peso şi reducerea cheltuielilor, reforme potenţial dureroase care au rezonat cu alegătorii supăraţi de starea de rău economic.

Când Javier Milei şi-a anunţat intrarea în politică în 2020, în încercarea de a "arunca în aer" sistemul, puţini au prezis că trei ani mai târziu economistul cu păr răvăşit şi fost expert TV ar putea ajunge la Preşedinţie. Acum a reuşit.

Milei a răbufnit împotriva "hoţilor" din elita politică, l-a lăudat pe gangsterul Al Capone pentru principiile sale în materie de piaţă liberă şi, în direct la televizor, a spart o piñata a băncii centrale, pe care o acuză că a contribuit la inflaţia de trei cifre din Argentina şi pe care intenţionează să o închidă.

În vârstă de 53 de ani, autoproclamat anarho-capitalist, Milei a câştigat duminică un tur de scrutin împotriva şefului peronist al economiei, Sergio Massa, poziţia sa combativă fiind un paratrăsnet pentru furia alegătorilor în faţa celei mai grave crize economice din ultimele decenii din ţară.

Stilul agresiv şi teatral al lui Milei - de la costume de supererou la mânuirea unei drujbe pentru a ilustra planurile sale de a reduce dimensiunea statului - i-a determinat pe unii să îl compare cu Donald Trump din Statele Unite sau cu Jair Bolsonaro din Brazilia. Dar el este un produs unic al Argentinei, unde o întreagă generaţie a crescut sub o economie aflată într-o stare de criză semipermanentă. Aceasta s-a acutizat în acest an, cu o inflaţie care se îndreaptă spre 150%, o monedă în scădere şi o sărăcie în creştere.

President-elect Javier Milei singing about the economic crisis of Argentina dressed as General Ancap, his superhero alter ego

În acest context, Milei şi coaliţia sa La Libertad Avanza (Libertatea înaintează) au înregistrat o creştere rapidă a sprijinului, în special în rândul tinerilor. Campania sa pe reţelele sociale a fost ajutată de glumele şi citatele sale colorate. "El este schimbarea de care Argentina are nevoie", a declarat Ayrton Ortiz, un alegător al lui Milei în vârstă de 28 de ani, la un miting din Buenos Aires înainte de alegeri.

Meet Argentina's new president Javier Milei.

When he was growing up, kids called him "The Madman" because of his energetic outbursts.

At the age of 18, Milei, who was a soccer player, gave up the sport to pursue a career in economics.

Milei started getting famous for debates… pic.twitter.com/fK31aNFb5Q