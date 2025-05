Incident în Anglia: Un bărbat a intrat cu maşina în fanii echipei Liverpool care sărbătoreau titlul din Premier League VIDEO

„Ne ocupăm în prezent de rapoartele unei coliziuni rutiere în centrul oraşului Liverpool. Am fost contactaţi la puţin după ora 18:00 astăzi, luni 26 mai, în urma rapoartelor că o maşină a fost în coliziune cu mai mulţi pietoni pe Water Street.

Maşina s-a oprit la faţa locului şi un bărbat a fost reţinut. Serviciile de urgenţă sunt în prezent la faţa locului. Vom emite mai multe actualizări pe măsură ce le vom avea”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Fanii s-au strâns pe străzi, iar fumul roşu i-a întâmpinat pe jucători de-a lungul drumului.

???? AWFUL SCENES!

A car has just ran over people at Liverpool’s trophy parade.

After the incidents at Espanyol, a new incident has tarnished football.

???? @SueSpeakUp. pic.twitter.com/NbzmLvAhYH