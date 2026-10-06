Această alegere a adversarului a stârnit nedumerire atât la nivel internațional, cât și în Argentina, potrivit News.ro.

Federația Argentiniană de Fotbal nu a oferit nicio explicație clară, deși antrenorul Lionel Scaloni a sugerat că programul a fost finalizat târziu și că, la momentul respectiv, erau disponibile puține echipe.

„Confirmarea lui Messi [de a juca acest ultim meci] a venit târziu, iar întâlnirile au fost organizate în ultimul moment”, confirmă Mariano Dayan, directorul cotidianului sportiv Olé, care admite că ar putea exista și o dimensiune economică a acestei alegeri.

Cu toate acestea, sărbătoarea va fi uriașă. „Va fi un meci foarte emoționant pentru toată lumea, inclusiv pentru Leo. Va fi o zi de neuitat”, a transmis selecționerul Lionel Scaloni.

70.000 de bilete, epuizate în 90 de minute

Cele aproximativ 70.000 de bilete puse în vânzare publicului pe 24 septembrie s-au epuizat în 90 de minute.

Cei care nu au putut obține un bilet vor urmări meciul de acasă sau vor plăti pentru intrarea în zona fanilor amenajată pentru această ocazie lângă Stadionul Monumental.

Meciul va marca sfârșitul carierei de 21 de ani a lui Messi la echipa națională. De la debutul său în 2005, atacantul a acumulat recorduri pentru goluri, pase decisive, apariții, funcția de căpitan și victorii, pe lângă faptul că a jucat în șase Cupe Mondiale și a câștigat titluri atât cu echipele naționale de tineret, cât și cu cele de seniori. Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) înregistrează 207 meciuri, 125 de goluri și 68 de pase decisive în perioada petrecută la Argentina.

AFA pregătește un omagiu care va include membri ai lotului campion și alte figuri cheie ale echipei naționale.

Un omagiu pregătit pentru despărțirea lui Messi

Ángel Di María și-a confirmat prezența la omagiu, deși nu va participa la meci, deoarece va juca pentru Rosario Central împotriva lui Banfield în prealabil. Nicolás Otamendi a fost, de asemenea, menționat ca un posibil participant.

Messi nu a fost inclus inițial în lot. În cele din urmă, el a decis să participe la unul dintre meciuri.

Un tricou uriaş instalat la Rosario

În Rosario, orașul în care s-a născut și a crescut Lionel Messi, a fost dezvelit un tricou gigantic al echipei naționale a Argentinei, în semn de omagiu adus legendei Albiceleste.

Având o înălțime de 30 de metri, pe acesta scrie „Gracias” (Mulțumesc) și numărul 10, purtat de căpitanul argentinian de-a lungul ilustrei sale cariere internaționale.

Messi va juca ultimul său meci pentru echipa națională marți, împotriva echipei Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

„Mulțumim, căpitane. Ne-ai dat totul. Ne-ai făcut să credem din nou, să visăm la imposibil și ne-ai oferit momente de neuitat care vor rămâne cu noi pentru tot restul vieții noastre”, se arată în mesajul care însoțește tricoul.

La Rosario, ca în toată Argentina, omagiile curg înaintea acestui ultim meci în naționala Argentinei, un eveniment considerat istoric.