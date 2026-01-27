Preşedintele Statelor Unite acuză întârzierea ratificării acordului comercial bilateral de către parlamentul de la Seul. Decizia, comunicată public pe reţeaua Truth Social, vizează în special automobilele, cheresteaua şi produsele farmaceutice, dar şi alte taxe considerate „reciproce”.

Trump a amintit că înţelegerea a fost convenită împreună cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung la 30 iulie şi reconfirmată în timpul vizitei sale oficiale în Coreea de Sud, la finalul lunii octombrie. În opinia liderului american, lipsa aprobării parlamentare pune sub semnul întrebării angajamentele asumate de partea sud-coreeană.

Reacţia de la Seul nu a întârziat. Autorităţile sud-coreene au transmis că nu au primit, până în acest moment, o notificare oficială din partea Washingtonului şi şi-au exprimat disponibilitatea de a intra rapid în dialog cu administraţia americană. Ministrul comerţului, Kim Jung-kwan, aflat în prezent în Canada, urmează să se deplaseze în Statele Unite pentru discuţii directe cu secretarul american al comerţului, Howard Lutnick.

Coreea de Sud, recunoscută pentru automobile și nave

Acordul comercial dintre cele două ţări, negociat timp de mai multe luni şi finalizat la sfârşitul lui octombrie 2025, prevedea reducerea substanţială a tarifelor pentru produsele sud-coreene, plafonul fiind stabilit la 15%, inclusiv pentru sectoare sensibile precum industria auto. În acest fel, Coreea de Sud obţinuse condiţii similare cu cele acordate Japoniei şi Uniunii Europene în relaţia comercială cu Statele Unite.

În schimb, Seulul şi-a asumat mai multe angajamente majore: menţinerea unui plafon de 15% pentru suprataxarea automobilelor americane importate, investiţii totale de 350 de miliarde de dolari în economia americană – dintre care 200 de miliarde în numerar şi 150 de miliarde destinate cooperării în construcţiile navale – precum şi achiziţii de gaz natural lichefiat şi alte resurse energetice americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, pe parcursul următorilor ani.

Pentru Coreea de Sud, acordul are o importanţă strategică majoră, în special pentru industria auto. Piaţa americană absoarbe aproximativ jumătate din exporturile sud-coreene de autoturisme, acestea reprezentând peste un sfert din totalul exporturilor ţării către SUA. De asemenea, sectorul construcţiilor navale, pe care Washingtonul doreşte să îl revitalizeze, este unul-cheie pentru Seul, Coreea de Sud fiind al doilea cel mai mare constructor de nave la nivel mondial, după China.

Decizia lui Donald Trump de a creşte tarifele riscă astfel să tensioneze relaţia economică dintre cele două state şi să pună presiune suplimentară pe autorităţile sud-coreene pentru accelerarea procesului de ratificare a acordului.

