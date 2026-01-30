Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep şi a sportivei Jaqueline Cristian, aceasta din urmă favorită 2.



„Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă și vă doresc succes. Este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră și pentru viitoarele campioane care vor să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat și este binevenit în țara noastră. Eu sunt bucuroasă să mă aflu din nou la Cluj, din altă postură, dar tot la fel de specială”, a spus Simona Halep, ambasador onorific al turneului.

Favorita principală a turneului, britanica Emma Răducanu, va juca în primul tur cu sportiva belgiană Greet Minnen.

Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Camila Osorio (Columbia).

Gabriela Ruse va evolua cu Rebeka Masarova (Elveția), iar Sorana Cîrstea, favorită 3, cu sportiva Kamilla Rakhimova (Uzbekistan).

Elena Ruxandra Bertea va evolua cu jucătoarea Kaja Juvan (Slovenia), iar în faza următoare ar avea șansa să o înfrunte pe Răducanu.

Ana Bogdan va întâlni o jucătoare din calificări, iar apoi, dacă se va califica, o va înfrunta pe câștigătoarea meciului Miriam Bulgaru – Olga Danilovic (Serbia).

Ediția a șasea a Transylvania Open WTA 250 debutează sâmbătă, în BTarena din Cluj-Napoca.

Turneul adună 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu, care vor juca pentru marele trofeu. Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

Jucătoarele de pe tabloul de simplu – Transylvania Open WTA 250

Emma Răducanu (EX) (locul 29, Marea Britanie)

Jaqueline Cristian (locul 38, România)

Sorana Cîrstea (locul 41, România)

Anastasia Potapova (locul 55, Austria)

Xinyu Wang (locul 57, China)

Olga Danilovic (locul 67, Serbia)

Antonia Ruzic (locul 70, Croația)

Anna Bondar (locul 73, Ungaria)

Camila Osorio (locul 76, Columbia)

Ella Seidel (locul 84, Germania)

Elena-Gabriela Ruse (locul 85, România)

Sara Sorribes Tormo (locul 85, Spania)

Oleksandra Oliynykova (locul 90, Ucraina)

Kamilla Rakhimova (locul 91, Uzbekistan)

Kaja Juvan (locul 99, Slovenia)

Veronika Erjavec (locul 103, Slovenia)

Anastasia Zakharova (locul 104)

Lucia Bronzetti (locul 105, Italia)

Mayar Sherif (locul 107, Egipt)

Rebeka Masarova (locul 115, Elveția)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (locul 117, Franța)

Greet Minnen (locul 119, Belgia)

Viktoriya Tomova (locul 128, Bulgaria)

Yue Yuan (locul 135, China)

Karolina Pliskova (wild card)

Ana Bogdan (wild card)

Miriam Bulgaru (wild card)

Elena Ruxandra Bertea (wild card)

Pe tabloul de dublu al Transylvania Open 2026 se află 16 echipe, iar România este reprezentată de o echipă formată din Jaqueline Cristian și Gabriela Elena Ruse, precum și de Irina Bara, care va face pereche cu Ekaterine Gorgodze (Georgia), câștigătoarele trofeului Transylvania Open la dublu la prima ediție, din 2021. De asemenea, un wild card a fost acordat echipei formate din Mara Gae și Miriam Bulgaru, iar un altul echipei Briana Szabo – Elena Ruxandra Bertea.

Jucătoarele de pe tabloul de dublu – Transylvania Open WTA 250

Ulrikke Eikeri (Norvegia) & Magali Kempen (Belgia) – clasament combinat: 99

Mariia Kozyreva & Iryna Shymanovich – clasament combinat: 138

Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) & Sara Sorribes Tormo (Spania) – clasament combinat: 155

Qianhui Tang (China) & Yue Yuan (China) – clasament combinat: 158

Xinyu Wang (China) & Saisai Zheng (China) – clasament combinat: 166

Eudice Chong (Hong Kong) & En-Shuo Liang (Taiwan) – clasament combinat: 177

Jaqueline Cristian (România) & Elena-Gabriela Ruse (România) – clasament combinat: 196

Dalila Jakupovic & Nika Radisic (Slovenia) – clasament combinat: 222

I-Hsuan Cho & Yi-Tsen Cho (Taiwan) – clasament combinat: 224

Irina Bara (România) & Ekaterine Gorgodze (Georgia) – clasament combinat: 332

Aneta Kucmova & Aneta Laboutkova (Cehia) – clasament combinat: 370

Mara Gae & Miriam Bulgaru (wild card)

Briana Szabo & Elena Ruxandra Bertea (wild card)

Rezerve (dublu)

Oana Gavrilă (România) & Ivana Sebestova (Cehia) – clasament combinat: 433

Aliona Bolsova (Spania) & Leyre Romero Gormaz (Spania) – clasament combinat: 497

Michaela Bayerlova (Cehia) & Varvara Lepchenko (SUA) – clasament combinat: 550

Elena Malygina (Estonia) & Alice Robbe (Franța) – clasament combinat: 692

Maja Chwalinska (Polonia) & Kaja Juvan (Slovenia) – clasament combinat: 1059

Lista jucătoarelor din calificările Transylvania Open WTA 250

16 jucătoare se vor lupta pentru un loc pe tabloul principal de simplu. Dintre acestea, două au primit wild carduri, ambele fiind jucătoare tinere din România: Briana Szabo și Mara Gae.

Kaitlin Quevedo – Spania – locul 129

Daria Snigur – Ucraina – locul 136

Lola Radivojevic – Serbia – locul 137

Lucrezia Stefanini – Italia – locul 139

Leyre Romero Gormaz – Spania – locul 141

Maja Chwalinska – Polonia – locul 145

Varvara Lepchenko – SUA – locul 146

Tamara Zidansek – Slovenia – locul 151

Iryna Shymanovich – Belarus – locul 153

Alina Charaeva – Rusia – locul 162

Ekaterine Gorgodze – Georgia – locul 168

Anhelina Kalinina – Ucraina – locul 178

Aliona Bolsova – Spania – locul 231

Raluka Serban – Cipru – locul 247

Briana Szabo – România (wild card)

Mara Gae – România (wild card)

Transylvania Open 2026 – terenuri mai performante și arbitraj 100% electronic

Ediția din acest an marchează un nou standard pentru turneul de la Cluj: terenuri acrilice portabile de ultimă generație, folosite la marile turnee internaționale, care vor asigura un ritm de joc mai constant și o protecție fizică sporită pentru jucătoare. În plus, Transylvania Open devine primul turneu de hard indoor din România care implementează sistemul de arbitraj electronic Hawk-Eye Live pe ambele terenuri de joc. Sistemul oferă decizii 100% electronice, în timp real, singurul arbitru din meci rămânând cel de scaun.

Bilete și acces

Organizatorii au decis să mențină prețurile biletelor nemodificate, în ciuda majorării TVA. Pe Terenul Central, locurile sunt alocate nominal, în timp ce accesul pe Terenul 2 este general. Accesul publicului este gratuit în primele două zile, sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie, pe baza biletelor cu valoare zero.

Minorii sub 6 ani au acces gratuit dacă sunt ținuți în brațe de un adult însoțitor. Copiii de 6 ani sau mai mari au nevoie de bilet. Biletele pot fi achiziționate online de pe transylvaniaopen.ro.

Program și detalii competiționale

Timp de opt zile, BTarena din Cluj-Napoca va găzdui 58 de meciuri de tenis feminin, desfășurate pe două terenuri. Programul complet este următorul:

Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu

Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu, 3 meciuri tur 1 simplu, 2 meciuri tur 1 dublu

Luni, 2 februarie: 6 meciuri tur 1 simplu, 2 meciuri tur 1 dublu

Marți, 3 februarie: 7 meciuri tur 1 simplu, 3 meciuri tur 1 dublu

Miercuri, 4 februarie: 8 meciuri tur 2 simplu, 1 meci tur 1 dublu, 1 meci sferturi dublu

Joi, 5 februarie: 4 meciuri sferturi simplu, 3 meciuri sferturi dublu

Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu, 2 semifinale dublu

Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu și finala de simplu

