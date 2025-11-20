The Athletic: Gheorghe Hagi, locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din istorie. Cine ocupă prima poziție

Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb.

În acest clasament, Gheorghe Hagi este o poziţie mai jos decât scoţianul Denis Law şi o poziţie mai sus decât englezul Dixie Dean.

În opinia The Athletic, cel mai mare fotbalist din istorie este argentinianul Lionel Messi, urmat de compatriotul său Diego Maradona şi de brazilianul Pele. Pe locul 4 este olandezul Johan Cruyff, iar pe locul 5 portughezul Cristiano Ronaldo.

Pe locurile următoare se află:

6. Alfredo Di Stefano (Argentina/Spania)

7. Franz Beckenbauer (Germania)

8. Zinedine Zidane (Franţa)

9. Ferenc Puskas (Ungaria)

10. Michel Platini (Franţa)

11. Eusebio (Portugalia)

12. Ronaldo (Brazilia)

13. Gerd Muller (Germania)

14. Garrincha (Brazilia)

15. George Best (Irlanda de Nord)

16. Marco van Basten (Olanda)

17. Paolo Maldini (Italia)

18. Lev Iaşin (Rusia)

19. Franco Baresi (Italia)

20. Bobby Charlton (Anglia)

........

Dintre fotbaliştii în activitate, în top 50 se regăsesc francezul Kylian Mbappe, pe locul 29, croatul Luka Modric, pe locul 36, germanul Manuel Neuer, pe 38, un alt francez, Karim Benzema, pe locul 41, în timp ce brazilianul Neymar ocupă locul 46.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













