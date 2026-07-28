Procedurile de candidatură pentru Cupele Mondiale din 2038 şi 2042 nu au fost încă deschise, însă au început deja să apară candidaţi. Germania este ultima ţară care şi-a manifestat interesul, considerându-se pregătită să găzduiască turneul încă din 2038, potrivit Agerpres.

Germania a găzduit Cupa Mondială în urmă cu 20 de ani

Germania a găzduit Cupa Mondială în urmă cu doar 20 de ani şi, pentru a marca această aniversare, se simte pregătită să repete experienţa. Axel Hellmann, membru în consiliul director al Federaţiei Germane de Fotbal (DFB), a declarat marţi pentru The Athletic că Germania este pregătită să găzduiască din nou evenimentul: "Ne-am dori foarte mult acest lucru; există o iniţiativă a lui Neuendorf (Bernd, preşedintele DFB - n. r.) şi a DFB de a depune o candidatură pentru ediţia din 2042, sau poate chiar pentru cea din 2038. Totul va depinde de reglementările FIFA."

Regula impune, în esenţă, o rotaţie între cel puţin două confederaţii înainte ca turneul final al Cupei Mondiale să revină pe un continent care a mai găzduit competiţia anterior. Având în vedere că ediţia din 2030 se va desfăşura pe trei continente, inclusiv în Europa, turneul din 2034 trebuia să aibă loc în Asia sau Oceania, fapt ce a facilitat atribuirea directă a evenimentului Arabiei Saudite. Prin urmare, dacă FIFA îşi respectă politica de rotaţie, ediţia din 2038 ar trebui să se desfăşoare în Oceania sau în America de Nord. Totuşi, întrucât Australia face parte din Confederaţia Asiatică, Oceania nu se află, în realitate, în poziţia de a găzdui evenimentul. Astfel, calea rămâne deschisă pentru America de Nord şi, implicit, pentru Statele Unite, care şi-au exprimat deja interesul de a găzdui din nou competiţia.

„Nu ar trebui să împiedice Europa să candideze pentru 2038”

Prin urmare, nu par să existe condiţiile necesare pentru ca Germania să depună o candidatură pentru găzduirea turneului din 2038. Totuşi, Hellmann consideră că faptul că ediţia din 2030 a Cupei Mondiale se va desfăşura pe trei continente nu ar trebui să împiedice Europa să candideze pentru 2038. Oficialul german afirmă: "Va fi un succes. Există posibilitatea unei candidaturi pentru 2038, dar sunt destul de convins că avem şanse mari să desfăşurăm o campanie de succes pentru 2042". Potrivit lui Hellmann, acceptarea unei candidaturi pentru ediţia din 2038 ar demonstra "flexibilitatea" forului conducător în ceea ce priveşte adoptarea unor decizii politice neconvenţionale.

Decizia finală privind o eventuală candidatură le va aparţine lui Neuendorf şi Federaţiei germane de fotbal, dar interesul pare evident.

Germania nu este singura ţară europeană interesată, întrucât Franţa a fost încurajată să candideze pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2038. Un raport al asociaţiei Territoires d'evenements sportifs (TES), realizat la solicitarea Ministerului Sportului, îndeamnă Franţa să depună o candidatură pentru acest eveniment, subliniind că ţara "şi-ar spori considerabil şansele printr-un parteneriat cu un alt stat european, precum Germania".

La rândul său, Hellmann consideră că este prematur să se precizeze dacă Germania ar găzdui turneul singură sau în comun cu o altă ţară, însă această opţiune este, în mod clar, luată în calcul.