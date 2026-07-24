Deși FIFA susține că nu a detectat nicio influență asupra meciurilor, mai multe situații ridică semne de întrebare, relatează Le Figaro, citează News.ro.

Deși competiția s-a încheiat acum câteva zile, un raport al Grupului de la Copenhaga, o rețea internațională care operează în cadrul Convenției de la Macolin a Consiliului Europei – un tratat multilateral menit să combată manipularea competițiilor sportive –, tocmai a evidențiat șapte „alerte galbene” privind nereguli observate pe parcursul turneului.

Dezvăluite de publicația americană The Athletic și confirmate ulterior într-un rezumat publicat de Consiliul Europei, aceste alerte nu constituie dovezi ale unor meciuri aranjate. Cu toate acestea, ele corespund unor evenimente considerate suficient de neobișnuite pentru a justifica verificări aprofundate.

Sistemul Grupului de la Copenhaga clasifică semnalările în patru niveluri: verde, galben, portocaliu și roșu. În acest context, o alertă galbenă indică mai multe indicii care pot sugera o anomalie, fie că este vorba de fluctuații inexplicabile ale cotelor, de zvonuri sau de informații susceptibile de a fi influențat piețele de pariuri.

Printre cele mai comentate acțiuni se numără, în special, cartonașul roșu acordat lui Themba Zwane în timpul meciului de deschidere dintre Africa de Sud și Mexic. Eliminat în minutul 84, căpitanul sud-african a făcut parte din secvențele identificate ca necesitând o analiză mai aprofundată, fără ca vreo concluzie să fi fost trasă până în acest moment.

Cazul Polymarket, ciudatul dosar Ferran Torres și cazul Balogun

Raportul se referă, de asemenea, la modul de funcționare al platformei de predicții Polymarket. Potrivit The Athletic, aproape 4,8 milioane de dolari (în criptomonede) au fost mizați pe piața de pariuri care prevedea că Spania nu va învinge Capul Verde în faza grupelor. O sumă deosebit de mare pentru un scenariu extrem de ipotetic înaintea meciului... care s-a încheiat, în cele din urmă, cu un egal (0-0).

Una dintre celelalte faze care a atras atenția este golul anulat al lui Ferran Torres în meciul cu Arabia Saudită. Atacantul spaniol reușise să înscrie, însă o intervenție a VAR, care a durat peste trei minute și jumătate, a dus, în cele din urmă, la anularea golului. Nici în acest caz nu există elemente care să permită afirmarea că a avut loc o manipulare, dar trebuie remarcat faptul că această decizie se numără printre situațiile care au declanșat o alertă în cadrul sistemului de supraveghere.

Raportul menționează, de asemenea, episodul legat de Folarin Balogun. După eliminarea sa din meciul cu Bosnia și Herțegovina, Polymarket a deschis o cotă în care se întreba dacă atacantul american va fi autorizat să joace împotriva Belgiei, chiar înainte ca FIFA să confirme oficial suspendarea cartonașului roșu. Potrivit Rețelei Platformelor Naționale (Grupul de la Copenhaga), nu a fost creată nicio altă cotă similară pentru ceilalți paisprezece jucători eliminați în timpul competiției, ceea ce a determinat organismul să solicite explicații scrise chiar de la FIFA.

FIFA încearcă să liniștească spiritele, în ciuda semnelor de întrebare

În fața acestor dezvăluiri, Federația Internațională adoptă o poziție deosebit de fermă. În propriul raport publicat de Grupul de lucru pentru integritate (Integrity Task Force), forul asigură că nu a detectat „nicio activitate suspectă legată de pariurile sportive și niciun indiciu de aranjare a meciurilor” în cadrul celor 104 meciuri disputate pe parcursul turneului.

Această divergență nu înseamnă însă că aceste două organisme se contrazic. Așa cum explică Christian Kalb, specialist recunoscut în domeniul reglementării jocurilor de noroc, pentru The Athletic, o alertă nu constituie o dovadă de corupție. Potrivit acestuia, variațiile neobișnuite de pe piață pot fi perfect explicate prin strategii de acoperire a riscurilor („hedging”) utilizate de anumiți operatori sau prin mișcări speculative importante, fără ca vreun meci să fi fost aranjat.

Cu toate acestea, apariția a șapte alerte în cadrul unei singure Cupe Mondiale este suficient de rară pentru a atrage atenția autorităților competente. Ancheta trebuie să stabilească acum dacă aceste anomalii reprezintă simple comportamente atipice pe piețele de pariuri sau dacă, dimpotrivă, ascund tentative de manipulare mai grave. Deocamdată, niciun meci din Cupa Mondială din 2026 nu a fost recunoscut oficial ca fiind aranjat, dar dezvăluirile publicației The Athletic au relansat dezbaterea privind vulnerabilitatea fotbalului în fața pariurilor sportive și a utilizării tot mai frecvente a platformelor de predicție.