Suporterii PSG, atacați cu arme albe în metroul din München înainte de finala Ligii Campionilor cu Inter Milano: VIDEO

„Au avut loc confruntări fizice în staţia de metrou Universität, în timpul cărora s-a folosit spray lacrimogen. Ancheta privind circumstanţele este în curs”, a declarat poliţia din München pe X.

Finala Ligii Campionilor este programată la ora 22.00.

Istvan Kovacs a fost desemnat de UEFA să arbitreze finala Ligii Campionilor, PSG – Inter Milano, programată sâmbătă seara, pe Allianz Arena din Munchen.

Este o delegare istorică: Kovacs devine al treilea român din toate timpurile care arbitrează o finală de Champions League, după legendele Nicolae Rainea (1983) și Ion Crăciunescu (1995). Și primul care bifează această onoare în ultimii 30 de ani, informează Sport.ro.

Apart from fighting opponents…

What’s wild is win or lose, SOME PSG fans still end up burning cars and wrecking stores. Streets turn into chaos. Just embarrassing, really.

pic.twitter.com/hLcEkPBHNh