Sean Carrington spune că este convins de succesul Angliei încă din momentul în care echipa pregătită de Thomas Tuchel a învins RD Congo cu scorul de 2-1, în șaisprezecimile competiției. Acum își afișează cu mândrie tatuajul, care a costat 550 de lire sterline și pe care este inscripționat, cu litere mari, mesajul: „Anglia, câștigătoarea Cupei Mondiale din 2026”, potrivit BBC.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani, din Wigan, Greater Manchester, a declarat: „Dacă pierdem, o să adaug după aceea cuvintele «glumeam».” Ideea i-a venit în timp ce urmărea meciurile turneului în vacanță, în Tenerife. Încurajat de prieteni, Sean a spus că, dacă Anglia trecea de RD Congo, își va face tatuajul. Totuși, a trebuit să aștepte până s-a întors acasă pentru a găsi un salon disponibil.

Și-a făcut tatuajul înainte de sferturile de finală

Un salon din Standish a reușit să-i facă o programare înaintea meciului Angliei cu Norvegia, din sferturile de finală, pregătind astfel atmosfera pentru semifinala de miercuri împotriva Argentinei.

„Sunt o persoană impulsivă. Cu cât te gândești mai mult la ceva, cu atât ajungi să te răzgândești”, a spus el.

Sean spune că iubita lui a încercat de-a lungul timpului să-l convingă să renunțe la unele dintre ideile sale mai neobișnuite, însă, de această dată, s-a amuzat și l-a susținut.

„Mă bucur că l-am făcut, pentru că este un tatuaj foarte reușit. Nu este sfârșitul lumii, este doar un tatuaj. Am sunat la salon, iar ei erau ocupați. Dar când le-am spus ce vreau, doamna de acolo mi-a zis: «Uau, da, îți facem loc»”, a mai declarat bărbatul.

Acesta este al nouălea tatuaj al lui Sean, majoritatea fiind dedicate membrilor familiei.

Tatuajul a stârnit reacții împărțite

Managerul salonului, Jamie Taylor, a declarat: „I-am spus că este permanent și că nu se poate șterge. Nu pentru că nu aș crede că putem câștiga. Mă bucur că i l-am făcut. La început am avut rețineri, dar era hotărât și, pentru el, totul era o distracție. Oricum și l-ar fi făcut.”

Între timp, tatuajul a primit reacții împărțite pe rețelele sociale ale salonului.

Un utilizator de Instagram a comentat: „S-ar putea să fie cel mai prost tatuaj pe care l-am văzut vreodată.”