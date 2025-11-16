Succes pentru România la Campionatele Europene de gimnastică aerobică. Sportivii se întorc acasă cu cinci medalii

Leonard Manta a câștigat titlul continental la individual masculin, fiind notat în finală cu 20,150 puncte, urmat de italianul Davide Nacci, cu 19,950 puncte, și de spaniolul Miquel Mane, 19,800 puncte.

Cealaltă medalie de aur a fost obținută la trio de Claudia Ristea, Leonard Manta și Daniel Țavoc, cu 19,610 puncte, podiumul fiind completat de Bulgaria (19,410) și de Italia (19,215).

România (Darius Branda, Leonard Manta, Claudia Ristea, Vlăduț Popa, Daniel Țavoc) a cucerit argintul la grup, cu 19,510 puncte. Italia a ocupat primul loc (19,665 puncte), iar Ungaria a câștigat medalia de bronz (19,255).

O altă medalie de argint a fost adusă de România (Mara Dragomir, Claudia Ristea, Mădălin Boldea, Darius Branda, Daniel Țavoc, Larisa Suiu, Antonio Surdu și Raisa Alexe) la dans aerobic, cu 17,300 puncte. Ungaria a cucerit aurul, cu 17,800 puncte, iar Italia s-a ales cu bronz (17,050).

România obținuse sâmbătă argintul în proba pe echipe.

Delegația României a fost formată din Raisa Alexe, Melissa Fărcuța, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduț Popa, Mădălin Boldea, Daniel Țavoc, Antonio Surdu, Darius Branda, însoțiți de antrenorul Mădălina Cioveie și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.