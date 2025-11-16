Succes pentru România la Campionatele Europene de gimnastică aerobică. Sportivii se întorc acasă cu cinci medalii
România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur și trei de argint, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru seniori de la Ganja (Azerbaidjan).
Leonard Manta a câștigat titlul continental la individual masculin, fiind notat în finală cu 20,150 puncte, urmat de italianul Davide Nacci, cu 19,950 puncte, și de spaniolul Miquel Mane, 19,800 puncte.
Cealaltă medalie de aur a fost obținută la trio de Claudia Ristea, Leonard Manta și Daniel Țavoc, cu 19,610 puncte, podiumul fiind completat de Bulgaria (19,410) și de Italia (19,215).
O altă medalie de argint a fost adusă de România (Mara Dragomir, Claudia Ristea, Mădălin Boldea, Darius Branda, Daniel Țavoc, Larisa Suiu, Antonio Surdu și Raisa Alexe) la dans aerobic, cu 17,300 puncte. Ungaria a cucerit aurul, cu 17,800 puncte, iar Italia s-a ales cu bronz (17,050).
România obținuse sâmbătă argintul în proba pe echipe.
Delegația României a fost formată din Raisa Alexe, Melissa Fărcuța, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduț Popa, Mădălin Boldea, Daniel Țavoc, Antonio Surdu, Darius Branda, însoțiți de antrenorul Mădălina Cioveie și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.
Sursa: Agerpres
Etichete: romania, medalie de aur, medalii,
Dată publicare:
16-11-2025 21:24