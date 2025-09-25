Aur şi argint pentru România la dublu rame, la Campionatele Mondialele de canotaj de la Shanghai

România a cucerit o medalie de aur, la dublu rame feminin, şi una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfăşurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

La dublu rame feminin, Simona Radiş şi Magdalena Rusu au câştigat cursa detaşat (07:08.52) faţă de următoarele clasate, Franţa (07:13.31) şi SUA (07:13.93).

La masculin, Florin Arteni şi Florin Lehaci (06:42.85) au fost devansaţi în finală de Noua Zeelandă (06:37.87), locul al treilea fiind ocupat de Elveţia (06:43.84).

În finala de la patru vâsle feminin, România (Emanuela-Ioana Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada-Maria Moroşanu, Ioana Mădălina Cornea) s-a clasat pe locul al patrulea (06:37.38), la aproape o secundă jumătate de medalia de bronz, obţinută de Germania (06:36.00). Cursa a fost câştigată de Olanda (06:32.92), iar pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (06:34.52).

Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară şi Bogdan Horodişteanu s-au clasat pe locul al treilea în Finala B a probei de patru vâsle masculin (05:59.69), după China (05:56.99) şi Spania (05:57.68), românii ocupând astfel locul 9 în clasamentul general.

Alte trei echipaje s-au calificat, joi, în Finalele A.

La dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache au câştigat prima semifinală (06:31.08), la diferenţă de două secunde.

În proba feminină de 8+1 feminin, România (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu) a reuşit cel mai bun timp din serii (06:23.65).

La 8+1 masculin, România (Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Băitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu) a încheiat pe ultimul loc, cinci, în prima serie (05:55.41), astfel că va evolua în Finala B.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie.

