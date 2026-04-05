Luna martie a adus pierderi masive pentru cei mai bogați oameni ai lumii, pe fondul turbulențelor din piețele financiare provocate de conflictul din Iran. Indicii bursieri americani S&P 500 și Nasdaq au scăzut cu aproape 5%, iar impactul s-a resimțit rapid în averile miliardarilor, notează Forbes.

Potrivit datelor centralizate la începutul lunii aprilie, nouă dintre primii zece cei mai bogați oameni din lume au intrat în noua lună mai săraci decât erau la începutul lui martie. În total, averile acestora s-au redus cu peste 100 de miliarde de dolari, până la aproximativ 2,5 trilioane de dolari.

Schimbări majore în topul miliardarilor

Clasamentul global a suferit modificări importante, doar patru dintre membrii top 10 reușind să-și păstreze pozițiile. Pe primul loc rămâne Elon Musk, chiar dacă averea sa a scăzut cu 22 de miliarde de dolari, până la 817 miliarde. Diferența față de locul al doilea rămâne însă uriașă.

Pe poziția secundă se află Larry Page, cu o avere de 237 de miliarde de dolari, în scădere cu 20 de miliarde. Jeff Bezos a urcat pe locul trei, deși a pierdut un miliard de dolari, în timp ce Sergey Brin a coborât pe locul patru, după un declin de 18 miliarde.

Cel mai afectat a fost francezul Bernard Arnault, șeful conglomeratului de lux LVMH, care a pierdut 28 de miliarde de dolari și a coborât de pe locul 7 pe locul 10, cu o avere de 142,5 miliarde.

Pierderi semnificative a înregistrat și Amancio Ortega, care a ieșit din top 10 după ce averea sa a scăzut cu 20 de miliarde de dolari. La rândul său, investitorul Warren Buffett a coborât pe locul 11, după o pierdere de 7 miliarde.

Într-un peisaj dominat de scăderi, puține nume au reușit să avanseze. Michael Dell este singurul din top 10 care și-a majorat averea, chiar dacă modest, cu 2 miliarde de dolari, urcând până pe locul 8.

De asemenea, Rob Walton a intrat în top 10 pentru prima dată în ultimii trei ani, în ciuda unei scăderi de 3 miliarde de dolari.

Top 10 cei mai bogați oameni ai lumii în luna aprilie 2026: