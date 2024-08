Sorana Cîrstea: „Eu cred că nimeni nu mai are aşteptări de la politicieni sau de la statul român”

"Eu cred că nimeni nu mai are aşteptări de la politicieni sau de la statul român. Cred că singura speranţă a sportului românesc este legată de sponsorii privaţi, aşa cum se întâmplă şi cu fundaţia Ion Ţiriac. Sunt oameni care vor să facă ceva pentru sportul românesc şi sper eu că vor fi mai mulţi care vor dori să se implice", a spus jucătoarea, prezentă, vineri, la festivitatea în cadrul căreia medaliaţii olimpici de la Paris au fost premiaţi cu maşini de omul de afaceri Ion Ţiriac.

Cîrstea, care a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte condiţiile umilitoare de antrenament din România şi după medaliile cucerite de David Popovici la Paris, a menţionat că nu înţelege această reticenţă a conducătorilor români de a investi în sport.

"Sportul este cel mai bun PR care ar putea exista pentru o ţară şi nu înţeleg această reticenţă de a investi în sport. În viitor, după ce mă voi retrage, voi lupta pentru acest lucru, pentru a se investi mai mult în sport, voi încerca să fac tot ceea ce pot pentru acest lucru. Sper eu ca măcar oamenii de afaceri cu posibilităţi să încerce să ajute mai mult sportul", a precizat ea.

"Jucătorii de tenis sunt privilegiaţi, nu vreau să vorbesc despre acest sport pentru că, într-adevăr, părinţii se chinuie puţin la început, dar după aceea dacă ajungi în top începi să câştigi. Însă sunt atâtea sporturi unde munceşti zeci de ani, iar la final de carieră te alegi cu o medalie şi atât. Eu vorbesc doar în calitate de sportivă, dar sunt extrem de mulţi oameni deştepţi în această ţară care pot face anumite lucruri, trebuie doar să se organizeze şi să considere sportul o prioritate naţională", a adăugat Sorana Cîrstea.

"Am fost extrem de emoţionată, mai întâi când a cântat imnul, apoi au fost acele imagini (n.r. - de la JO de la Paris), iar eu ştiu ce înseamnă sportul de performanţă. Sportul înseamnă suferinţă, înseamnă ani de zile de chin. Iar la noi în ţară să faci sport este extrem de greu. Mă bucur enorm de mult pentru această iniţiativă a domnului Ion Ţiriac de a-i răsplăti aceşti sportivi absolut minunaţi. Ei au dus numele României acolo unde în mod normal nu ar ajunge", a spus Cîrstea.

Jucătoarea de tenis în vârstă de 34 de ani, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la călcâiul stâng, a venit în cârje la evenimentul de la Ţiriac Collection din Otopeni.

"Am opt zile de la operaţie şi îmi este greu, pentru că sunt o persoană foarte activă. Acum în mare parte a zilei trebuie să stau cu piciorul ridicat în sus. Mai am 10 zile de stat în cârje, apoi încep recuperarea şi în şase săptămâni ar trebui să pot să mă întorc pe teren uşor-uşor. Iar apoi în trei-patru luni să pot să fiu competitivă. M-am chinuit foarte mult cu această accidentare care a apărut în februarie, apoi am jucat mult cu ea pentru că am încercat totul pentru a nu ajunge la operaţie. Însă am simţit că vreau să mai joc şi că pot face în continuare lucruri frumoase în tenis. Eu momentan mi-am îngheţat clasamentul, iar planul este să pot juca la Australian Open, pentru că voi avea drept de joc începând cu 7 ianuarie. Simt că mai pot şi îmi doresc să mai joc. De aceea am fost nevoită să fac acest pas complicat", a precizat Sorana Cîrstea, numărul 40 mondial.

La 1 august, jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea posta un mesaj pe un site de socializare, după medaliile obţinute de tricolori la Jocurile Olimpice de la Paris, în care afirma că sportivii români sunt "folosiţi în scop de câştiguri politice" în condiţiile în care condiţiile de antrenament din ţară la orice disciplină sunt "deplorabile" şi "umilitoare".

Postarea jucătoarei de tenis venea atunci la doar 12 ore după semnalul de alarmă tras de înotătorul David Popovici, dublu medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris, referitor la condiţiile de antrenament ale sportivilor români. Acesta declara la Paris că ar vrea ca medaliile sale de aur şi bronz să aducă mai multe investiţii în săli de sport.

Sportivii români medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Paris au primit, vineri, autoturisme personalizate de la omul de afaceri Ion Ţiriac, în cadrul unui eveniment organizat la Ţiriac Collection din Otopeni. Printre medaliaţii olimpici care au primit maşini din partea omului de afaceri s-a aflat şi gimnasta Sabrina Maneca-Voinea, clasată pe locul 4 în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Maşinile primite de sportivi sunt marca Hyundai Ioniq 5 şi au numerele de înmatriculare personalizate cu numele acestora, pe uşi fiind inscripţionate performanţele lor.

Sportivii care au câştigat două medalii olimpice la Paris au primit două autoturisme din partea lui Ion Ţiriac.

În cadrul unui evenimentul organizat la Ţiriac Collection din Otopeni au asistat, printre alţii, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, sportivele Simona Halep şi Sorana Cîrstea şi fostul tenisman Ilie Năstase.

România a cucerit nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, trei de aur, patru de argint şi două de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: