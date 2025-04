Sorana Cîrstea și perechea sa, rusoaica Anna Kalinskaya, s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu din Madrid

Cîrstea şi Kalinskaya au învins perechea Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Noua Zeelandă), scor 6-3, 4-6, 10-7, într-o oră şi 25 de minute.

În faza următoare, Sorana Cîrstea şi Anna Kalinskaya vor înfrunta echipa Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi (Norvegia/Japonia), potrivit News.ro.

Big upset in Madrid as the first-time pairing of Anna Kalinskaya and Sorana Cirstea stun top seeds Gabriela Dabrowski and Erin Routliffe 6-3, 4-6, [10-7] in the first round!

Will feel so good for Anna to clinch the win after losing a tight singles match against Keys earlier.