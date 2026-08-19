Meliza Campos-Sanchez, în vârstă de 26 de ani, a fost arestată sub acuzații care includ maltratarea copiilor fără vătămări corporale grave, neglijarea copiilor fără vătămări corporale grave și incendiere, conform înregistrărilor închisorii din Miami-Dade, scrie South Florida.

Conform rapoartelor de arestare, agenții Biroului Șerifului din Miami-Dade au răspuns duminică la un apel privind un incendiu provocat intenționat în bucătăria unei locuințe situate în blocul 4200 de pe Southwest 95th Avenue.

Campos-Sanchez a fost dusă la spital pentru o evaluare a sănătății mintale, cunoscută sub numele de „Baker Act”, se menționează în rapoarte.

Ulterior s-a descoperit că aceasta a postat două videoclipuri pe contul său de Instagram, inclusiv unul în care apărea în bucătărie folosind lumânări aprinse pentru a turna ceară topită pe piciorul ei și apoi pe mâinile uneia dintre cele două fiice ale sale, în vârstă de 6 și 3 ani, se precizează în rapoarte.

Celălalt videoclip o arăta cântând și dansând în bucătărie, ținând în mână o brichetă, înainte de a arunca două articole de îmbrăcăminte pe podea, de a le stropi cu un lichid dintr-o sticlă și apoi de a le da foc.

Anchetatorii consideră că sticla conținea alcool sanitar.

Fiica mai mare le-a spus anchetatorilor că, după ce mama ei a provocat incendiul, a folosit un bol cu apă pentru a stinge flăcările.

Autoritățile au găsit resturi de haine arse într-un coș de gunoi din fața casei.

Anchetatorii au discutat cu soțul lui Campos-Sanchez, care a declarat că aveau probleme conjugale și că el locuia la părinții săi.

El a mai spus că Campos-Sanchez legase anterior o frânghie de grinzile acoperișului într-o tentativă de sinucidere.

După externarea din spital, Campos-Sanchez a fost încarcerată. Ulterior, ea a apărut în fața unui judecător care i-a desemnat un apărător din oficiu și a dispus reținerea ei fără cauțiune, deși asupra ei există și o măsură de reținere legată de imigrație, reiese din dosare.