Simona Halep vorbește în premieră despre suspendarea sa provizorie. ”A fost vorba despre contaminarea accidentală”

Într-un interviu pentru publicația internațională online „Tennis Majors”, sportiva acuzată de dopaj susține că agenția care gestionează dosarul său i-a refuzat probele și îi amână nejustificat audierea.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția pentru integritate în Tenis în octombrie anul trecut, după ce probele sale biologice au ieșit pozitive la roxadustat - o substanță care ar îmbunătăți condiția fizică.

Simona Halep: ”Am vrut să nu vorbesc până la soluționarea cazului. Nu voiam să ies public, pentru că era foarte emoțional totul. Și nu prea gestionam bine situația. Dar acum simt nevoia să vorbesc pentru suporterii și admiratorii mei, pentru public, pentru că sunt sigură că vor să afle de ce durează atât, așa că simt nevoia să fac asta”.

Așa și-a început Simona Halep mărturisirea în primul interviu pe care l-a acordat după mai bine de șase luni de absență din circuitul feminin de tenis. A negat din nou cu vehemență că ar fi luat intenționat susbstanțe interzise în sport, cu atât mai puțin roxadustat, despre care nici nu știa că există.

Simona Halep: ”Nu auzisem niciodată despre această substanță, așa că nu aveam habar cum ajunsese să fie depistată în urina mea. Experții au muncit mult pentru a afla motivul acestei contaminări și au descoperit astfel că a fost vorba despre contaminarea accidentală a suplimentelor și de aceea a fost găsită o cantitate atât de mică”.

În condițiile în care, din punctul ei de vedere, lucrurile sunt clare și le poate dovedi, Halep se întreabă de ce se tergiversează luarea unei decizii în cazul său.

Simona Halep: ”Audierea de pe 28 februarie nu s-a mai întâmplat pentru că ITF (n.r. Federația Internațională de Tenis) a cerut mai mult timp pentru testări suplimentare. Deși de-abia așteptam această audiere, am fost totuși de acord așa că audierea a fost amânată pentru 24 martie. Apoi, ITF a solicitat că audierea de pe 24 martie să fie anulată. Cu asta nu am mai fost de acord, pentru că, potrivit regulilor, un jucător suspendat provizoriu are dreptul la o audiere în regim de urgență. Și, pentru că totul dura atât de mult deja, am solicitat ITF să îmi ridice suspendarea ca să pot juca din nou, dar au refuzat”.

Ce spun reprezentanții Federației Internaționale de Tenis

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții Federației Internaționale de Tenis spun că nu au nicio implicare în gestionarea acestui caz, procedurile fiind îndeplinite de Agenția pentru Integritate în Tenis. La rândul lor, reprezentanții acestui organism au transmis că dosarul Halep urmează procedurile prevăzute în codul mondial anti-doping, iar deciziile privind audierile sau ridicarea suspendării aparțin unor experți independenţi și nu Agenției de Integritate.

Simona Halep: ”Sunt șapte luni de când am fost suspendată provizoriu, deși eu am trimis toate dovezile nevinovăției mele încă din decembrie. Nu cer tratament special, ci vreau doar să fiu audiată. Nici nu vreau să mă gândesc cât ar mai putea dura!?”

Cristian Tudor Popescu: "E revoltător”

Cristian Tudor Popescu, gazetar: "E revoltător să vezi cum e ţinuta pur şi simplu împiedicată să joace fără să i se dea nicio sentinţă. Asta seamănă a justiţia din România, domnule, situaţia asta pe care o creează organismul respectiv prin amânări, asta am văzut în România. Nu se justifică aşa ceva. Oare e coadă acolo? Sunt zeci de jucători şi jucătoare de tenis care au probleme de doping în clipa asta şi trebuie analizate? Eu nu ştiu aşa ceva, nici vorbă".

Și nu doar Simona se întreabă asta. Postarea ei de pe Instagram a strâns zeci de mii de aprecieri, iar fanii au sărit în apărarea Simonei. ”Mi se pare că nu prea au dovezi împotriva ei, altfel de ce ar amâna atât?”, se întreabă un admirator.

”Este atât de nedrept!”, adaugă altul. ”Faptul că întârzie atât de mult și nu îi oferă șansa unei audieri rapide miroase a corupție la cel mai înalt nivel. Este o rușine!”, plusează un alt fan printre mii de comentarii care spun că o vor înapoi pe teren. Potrivit Simonei, o audiere ar putea avea loc la finalul lunii mai, dacă Agenţia de Integritate în Tenis nu va cere iar amânarea.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 28-04-2023 19:18