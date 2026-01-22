Este una dintre noile expresii ale fotbalului modern, „tehnica crocodilului”. O formulare puţin misterioasă, dar foarte simplu de aplicat pe teren. Atunci când o echipă trebuie să apere o lovitură liberă periculoasă, un jucător desemnat „crocodil” trebuie să se întindă în spatele zidului. Scopul este de a contracara o eventuală lovitură care ar fi trimisă sub un zid care a sărit. Totodată, jucătorul trebuie să aibă grijă să-şi ţină mâinile ascunse, pentru a evita acordarea unui penalty inutil. Imaginea acestui jucător întins a devenit obişnuită, iar chiar şi unii de talia lui Lionel Messi, cu ocazia trecerii sale la PSG, au recurs la această tehnică.

Miercuri, absenţa crocodilului de pe gazonul stadionului Vélodrome a înfuriat un întreg oraş. Dominată clar de Liverpool (0-3), OM s-a destrămat după ce a primit primul gol chiar înainte de pauză, dintr-o lovitură liberă executată de Dominik Szoboszlai, care a trecut sub zidul marseilienilor (45e+1). De atunci, o întrebare îi înfurie pe fanii de la OM, potrivit presei franceze. De ce niciun jucător din Marsilia nu era întins în spatele zidului?

Hamed Junior Traoré, care a asistat la scenă de pe gazon, a avansat o primă ipoteză. „Nu ne-am înţeles, în mod normal punem pe cineva... Nu ştiu cum să explic”, a declarat internaţionalul ivorian la microfonul Canal +.



Antrenorul echipei Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, însă, ştie. Şi oferă o analiză clară a acestei greşeli majore a jucătorilor săi. „Am primit un prim gol stupid”, a declarat el la microfonul Canal+. „Nimeni nu s-a culcat, ne-am organizat în acest fel... Portarul a fost ascultat, el prefera să nu fie nimeni acolo. Dar în acel moment, dacă nu este niciun crocodil, nu trebuie să sari."



