Prima medalie de aur a fost cucerită la dublu rame feminin de Iulica-Maria Ursu și Andreea Petras (07:56,20), în fața Lituaniei (07:59,36), relatează Agerpres.

La patru rame masculin, România (Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu) a cucerit aurul (06:25,49), urmată de Danemarca (06:29,29).

România (Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea) s-a impus la patru rame feminin (07:18,11), după o finală strânsă, în care a luptat cu Austria (07:20,55), clasată pe locul secund.În proba feminină de patru vâsle, România (Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria-Elena Maximiuc) s-a impus (07:09,40) în fața Elveției (07:12,68).

La opt plus unu masculin, România (Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu și Maria-Antonia Iancu) s-a impus clar (06:06,92) în duelul cu Cehia (06:12,43) și Italia (06:13,30).În cursa feminină de opt plus unu, România (Maria Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Irina Lucia Andreea Despa) s-a impus fără drept de apel (06:48,93), urmată la mare distanță de Italia (06:58,10).

La schif simplu feminin, Bianca-Camelia Ifteni a câștigat aurul fără emoții (08:09,99) în fața lituaniencei Agne Kubaityte (08:15,95).O medalie de aur au cucerit și David Costel Chitic și Stejara Olariu la dublu vâsle mixt (06:59,34), la distanță de locul secund, ocupat de Italia (07:11,50).

La opt plus unu mixt, România (Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu și Maria-Antonia Iancu) a câștigat (06 min 15,64) duelul cu Cehia (06:18,09) și Italia (06:18,57).Medalia de argint a fost obținută de Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu la dublu rame masculin (06:58,44), devansați de Grecia (06:54,49).

La dublu vâsle masculin, David Costel Chitic și Daniel Vasile Chitic s-au clasat pe locul al treilea în Finala B (07:09,12).Marian Gabriel Guia a câștigat Finala C la schif simplu masculin (07:48,13).

În ierarhia pe medalii, România (9-1-0) a fost urmată de Germania (2-2-2), Grecia (2-0-1), Italia (1-5-4) etc.Sportivii români au cucerit nouă medalii, dintre care șase de aur, una de argint și două de bronz, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia) din 2025.

Cel mai bun bilanț al României la Europenele U23 rămâne cel din 2019, când tricolorii au cucerit 9 medalii de aur, 1 de argint și 2 de bronz, la Ioannina (Grecia). În 2024, România a câștigat 9 medalii de aur la Edirne (Turcia), în 2018, 8 medalii de aur la Brest (Belarus), iar în 2017, la prima ediție, tot la Kruszwica, 8 medalii de aur, 1 de argint și 1 de bronz.