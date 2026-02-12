Ca urmare a faptului că a câştigat grupa din ediţia precedentă a Ligii Naţiunilor, în Liga C, unde s-a clasat peste Kosovo, Cipru şi Lituania, echipa naţională a României a promovat în Liga B şi va fi în urna 3, alături de Slovenia, Georgia şi Irlanda, echipe pe care nu le poate întâlni în viitoarea ediţie Nations League.

Urna 1: Scoţia, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveţia, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Competiţia va debuta în luna septembrie şi va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naţionale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaţionale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie şi 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie, informează News.ro.

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

Etapa 2: 27-30 septembrie 2026

Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026

Etapa 4: 4-6 octombrie 2026

Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026

Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026.