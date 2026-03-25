Radu Drăgușin poate fi urmărit săptămânal pe VOYO, care transmite meciurile din Premier League.

Fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin, prezent la conferința de presă premergătoare partidei, a prefațat duelul și, deși se așteaptă la un meci dificil, consideră că o victorie nu este imposibilă.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, îl vedem ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Asta vrem să arătăm mâine. Publicul va fi foarte cald mâine, cu siguranță. Am jucat aici și cu echipa de club. Ne așteptăm la un meci ostil, dar nu e ceva peste care să nu putem trece”, a declarat Radu Drăgușin, printre altele, la conferința de presă, potrivit sport.ro.

Meciul de mâine va marca partida #28 pentru Drăgușin în tricoul naționalei României. Stoper-ul și-a făcut debutul în echipa mare într-un amical România – Grecia, pierdut de tricolori cu scorul de 0-1, pe 23 martie 2025, sub comanda lui Edi Iordănescu.

În cazul unui succes împotriva Turciei, România va juca finala barajului pentru Mondial împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida decisivă se va disputa în deplasare, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.