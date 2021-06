România - Georgia LIVE de la 21:45. Tricolorii joacă primul meci cu suporteri după o pauză de un an și jumătate

România - Georgia LIVE. Echipa naţională a României întâlneşte, miercuri, de la ora ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, selecţionata Georgiei într-o partidă amicală. Meciul va fi tranmis de PRO TV și poate fi urmărit și Pro TV Plus și Voyo.

Echipa naţională a României va disputa, miercuri, la Ploieşti, împotriva Georgiei, primul său meci pe teren propriu cu spectatori după o pauză de aproximativ un an şi jumătate provocată de pandemia de coronavirus.

România - Georgia, cu spectatori în tribune

Ultimul meci pe teren propriu cu spectatori a fost România - Suedia, scor 0-2, în preliminariile EURO 2020, disputat pe Arena Naţională din Capitală în 15 noiembrie 2019, la el asistând aproximativ 50.000 de spectatori.

La partida amicală România - Georgia, spectatorii vor avea acces în limita a 25% din capacitatea Stadionului Ilie Oană din Ploieşti.

"Întoarcerea fanilor este o bucurie pentru toată lumea. E important ca jucătorii să simtă când suporterii vor veni la stadion că sunt parte din aceeaşi echipă. Luptăm împreună, pierdem împreună. Deci din punctul ăsta de vedere, revenirea suporterilor este o bucurie imensă pentru toată lumea. Dar cel mai mult cred că va fi pentru jucători", a afirmat Rădoi.

Rădoi a mai declarat că partidele amicale cu Georgia şi Anglia sunt importante în perspectiva perioadei următoare.

"Aceste amicale sunt potrivite şi ca adversare şi pentru ceea ce urmărim pentru meciurile din toamnă. În plus căutăm şi jucători care pot să participe la Jocurile Olimpice. În această idee, acestea sunt două meciuri importante, care se pliază pe ceea ce urmează", a spus el.

În 6 iunie, la Middlesbrough, România va disputa un al doilea meci amical cu prima reprezentativă a Angliei, transmis, de asemenea, de PRO TV.

Declarațiile selecționerului Georgiei înainte de partidă

Selecţionerul reprezentativei Georgiei, francezul Willy Sagnol, a declarat, luni, într-un interviu acordat site-ului FRF, că speră ca succesorii lui Gheorghe Hagi să apară cât mai curând la echipa naţională, el precizând că "România înseamnă jucători de valoare".

Sagnol a afirmat că în fotbal este normal să existe o alternare de perioade mai bune şi mai puţin bune.

"Îmi amintesc de generaţia lui Hagi, un jucător fantastic, era extraordinar să îi urmăreşti partidele. Poate până acum nu au apărut încă 'succesorii' lui şi ai generaţiei lui, dar sper ca aceştia să apară. E dificil şi pentru că el a reprezentat un reper pentru fotbal la nivel mondial. România, precum multe alte echipe, are generaţii şi generaţii, e normală această alternare de perioade mai bune şi mai puţin bune. Dar, per total, România înseamnă jucători de valoare", a afirmat tehnicianul care este selecţionerul Georgiei din luna februarie a acestui an.

Sagnol îşi aminteşte de meciul Franţa - România 0-0 de la EURO 2008, când l-a avut adversar pe teren pe Mirel Rădoi.

Lotul pentru cele două meciuri

Lotul României pentru cele două partide este următorul:

Portari: Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 5/0), Florin Iacob (UTA Arad, 0/0), Andrei Vlad (FCSB 0/0);

Fundași: Ionuț Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 13/2), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 62/0), Cristi Ganea (Aris Salonic/Grecia, 7/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 5/0), Deian Sorescu (Dinamo București, 0/0), Tiberiu Căpușă (Chindia Târgoviște 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 6/0);

Mijlocași: Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 28/2), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 45/10), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 16/1), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 47/6), Alexandru Băluță (Akademia Puskas/Ungaria, 7/1), Constantin Budescu (Damac/Arabia Saudită, 12/5), Adrian Păun (CFR Cluj, 0/0), Darius Olaru (FCSB, 0/0), Olimpiu Moruțan (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 8/1), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 12/2);

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogoreț/Bulgaria, 43/13), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia, 17/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0)

Din motive medicale, nu au putut intra în calcule pentru această acțiune Ionuț Radu, Alin Toșca, Valentin Mihăilă, Dennis Man, George Pușcaș, Florin Andone și Nicușor Bancu, convocat inițial.

România, calificată la Jocurile Olimpice

Echipa României va evolua în Grupa B a turneului olimpic, alături de reprezentativele din Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.

Turneul de fotbal din cadrul JO va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august. România s-a calificat în urma prestaţiei echipei naţionale Under-21 la Campionatul European din 2019, competiţie la care a ajuns în semifinale.

Conform regulamentului, pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucătorii născuţi începând cu 1 ianuarie 1997.

Lotul final va fi format din 18 jucători, dintre care maximum 3 peste limita de vârstă.

În afara lotului de 18 vor fi 4 jucători pe lista suplimentară, la care se va apela în cazul unor indisponibilităţi.