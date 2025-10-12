Recordul național la maraton, doborât după aproape jumătate de secol. Ce timp a reușit atletul Nicolae Soare

Recordul național la maraton a fost doborât duminică după aproape jumătate de secol, în cadrul Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. Atletul Nicolae Soare a reușit un timp excepțional, de 2:11:58.

Atletul român Alex Nicolae Soare a reușit o performanță istorică duminică, în cadrul celei de-a 18-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, câștigând cursa de Maraton și devenind campion național, cu un timp excepțional care a zdrobit recordul național vechi de 47 de ani.

”Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă pentru atletismul românesc! Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverenţa şi pasiunea care definesc atletismul românesc.

Federația Română de Atletism

O performanţă care onorează tradiţia şi deschide un nou capitol în istoria maratonului naţional. Felicitări sportivului şi antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric!”, este mesajul Federației Române de Atletism.

Precedentul record național data din 1978

Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat cursa de maraton, de 42,195 km, cu timpul de 2:11:58 ore. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica – 2:12:30 ore.

”În cele doua zile ale evenimentului, Raiffeisen Bank Bucharest Marathon a reunit la start 12.000 de participanți din peste 50 de țări, iar victoria unui român într-un asemenea context conferă un plus de valoare și mândrie ediției din acest an”, au transmis organizatorii.

