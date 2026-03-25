“E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraodinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu.

El a precizat că iubeşte Turcia. “Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”.

Lucescu a vorbit şi despre momentul despărţirii de Beşiktaş. “Să nu uităm că stadionul Beşiktaş... Când am plecat mai aveam doi ani de contract cu Beşiktaş. S-a hotărât să ne despărţim. Şi am zis: Toţi banii care rămân să fie folosiţi pentru adâncirea stadionului. A fost adâncit, apoi a fost refăcut. Este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume”.

Mircea Lucescu: ”Eu cred în jucătorii mei”

“Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de faţă, se poate vorbi însă şi despre Yildiz, şi despre Demiral, şi despre Zeki. Sunt jucători tineri care au reuşit să ajungă în echipe puternice şi să dea valoare echipei naţionale.

Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, îl cunosc de foarte mult timp, a debutat într-un meci ca antrenor al Romei împotriva lui Şahtior şi de atunci am rămas în relaţii foarte bune. Am un respect extraordinar pentru Fatih Terim, care a fost omul care a adus fotbalul turcesc spre fotbalul profesionist vest-european. Tot fotbalul turcesc trebuie să îi aprecieze performanţele. A adus şi jucători români mulţi, care au ajutat enorm în acea perioadă fotbalul turcesc să crească”, a mai afirmat selecţionerul.

Lucescu este de părere că ambele echipe care se vor înfrunta joi sunt valoroase. “Echipa Turciei este o echipă valoroasă. Şi echipa României este o echipă foarte valoroasă. Am avut nişte ghinioane cu accidentările jucătorilor, cu lipsa lor de formă sau schimbările, dar eu cred în jucătorii mei, cred în jucătorii români şi în talentul lor. Aşa cum cred în talentul jucătorilor turci”.

Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.