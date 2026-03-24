Radu a părăsit accidentat terenul la finalul meciului cu Alaves, pierdut de galicieni cu 3-4, chiar la Vigo, duminică, dar Celta a precizat că stafful medical al grupării iberice nu a descoperit decât o contuzie la gambă.

''În urma unei examinări cu ultrasunete, stafful medical al clubului a determinat că (Ionuţ) Andrei Radu a suferit o contuzie la gambă, fără leziune musculară. Portarul echipei Celta a simţit un disconfort în timpul meciului cu Deportivo Alaves şi a avut nevoie de asistenţă medicală la finalul jocului, dar examinările ulterioare au exclus o leziune structurală. Ca rezultat, jucătorul se va alătura echipei naţionale a României. Clubul îi urează mare succes la echipa naţională'', se arată în comunicatul clubului spaniol.

Selecţionerul echipei României, Mircea Lucescu, a convocat iniţial trei portari pentru barajul de calificare la CM 2026, Ionuţ Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid Bucureşti) şi Mihai Popa (CFR Cluj). Ultimul s-a accidentat în partida cu Rapid (1-0) şi a fost înlocuit cu Cătălin Căbuz (FC Argeş). Din cauza problemelor medicale ale lui Radu, Lucescu a apelat apoi la încă un portar, Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova).

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.

