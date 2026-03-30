În vârstă de 81 de ani, lui Lucescu i s-a făcut rău, sâmbătă, în baza sportivă de la Mogoșoaia.

Anunțul că se va retrage din funcția de selecționer al echipei naționale a fost făcut de pe patul de spital. Mircea Lucescu a transmis ca are nevoie de o perioadă de liniște. Este în continuare internat la Spitalul Universitar și a fost supus unor investigații medicale amănunțite: O coronarografie, iar marți i se va monta un defibrilator.

Acesta spune ca s-a necăjit în urma meciului cu Turcia și i s-a făcut rău în baza de pregătire de la Mogoșoaia și a fost transportat la spital.

A fost o perioada grea pentru Mircea Lucescu. În vârstă de 81 de ani a fost internat de trei ori în luna februarie.

Urmează ultimul meci al echipei naționale din aceasta campanie de calificare, în Slovacia, dar e fără miză acest meci pentru că am pierdut cu Turcia. În deplasare va conduce echipa, de pe bancă, secundul său, Ionel Gane.

Săptămâna aceasta va fi desemnat noul selecționer al României, iar toate vocile duc către cel mai bun fotbalist al României, Gheorghe Hagi.