Acum, o parte dintre consilierii primăriei generale propun ca în fiecare vineri, transportul public de suprafață să fie gratuit, aşa cum se întâmpla şi în alte capitale europene.

Transportul public a înregistrat o creștere de 8%, în condițiile în care creşterea anuală era de trei procente. Carburanţii s-au scumpit vertiginos iar mulţi şi-au lăsat maşinile acasă.

Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB: „În ultimele 2-3 săptămâni înregistrăm clar o creștere a numărului de călători către tranportul public. Înregistrăm mai evident o creștere pe traseele care converg către zona centrală, către inelul central”.

Oamenii sunt motivaţi să aleagă transportul în comun şi pentru că s-au îmbunătăţit condiţiile de călătorie.

După tramvaie și autobuze electrice, acum au intrat pe traseu şi 22 de troleibuze noi.

Corespondent PROTV: „Un astfel de troleibuz poate să transporte până la 90 de persoane și poate să circule cel puțin 20 de kilometri fără să se alimenteze de la rețeaua electrică, adică nu mai depinde în totalitate de firele electrice de deasupra.”

Anul trecut s-au vândut peste 2,5 milioane de abonamente, în creștere față de 2024.

Totuși, pasagerii reclamă ca șantierele deschise pentru metrou și reabilitarea liniilor de tramvai încurcă mult circulația.

Călător: „De când sunt lucrări aici în stație am stat mai mult de jumătate de oră. Ba scăpăm trenul, ba scăpăm autobuzele care merg în provincie”.

Ca să-i încurajeze pe oameni să ia transportul public, o parte dintre consilierii Primăriei Capitalei propun că vinerea să nu plătim călătoriile.

Asta nu înseamnă că în rest nu se scumpesc biletele.

Lucian Judele, administratorul public al Capitalei: „Green Friday e un proiect pe care sperăm ca cei din consiliul local să îl voteze, iar ziua de vineri, transportul de suprafață să fie gratuit. Cel mai probabil, scumpirea biletului de la 3 la 5 lei va fi votat în Consiliul General, dar pe lângă resursele financiare aduse odată cu scumpirea biletului ne dorim ca transportul în comun să fie o opțiune pentru bucureșteni, nu doar o taxă în plus pentru cei care deja îl folosesc”.

Deja în Arad şi în Cluj o zi pe săptămână locuitorii circulă gratuit.