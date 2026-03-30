Problema este că sunt așteptate precipitaţii în continuare, aşa că râurile rămân în atenția hidrologilor.

În toiul nopţii, o femeie cu trei copii a fost anunţată că apele umflate ale râului Putna sunt extrem de periculoase. Familia a fost mutată la şcoala din comună iar alte trei persoane au înnoptat la căminul cultural.

În schimb, peste 160 de localnici au refuzat să plece din locuinţe. Pentru a-i proteja, peste 200 de militari au montat diguri şi au umplut peste 2.000 de saci cu nisip. Dimineaţă, un bărbat care a rămas izolat a fost salvat cu barca de pompieri.

Între timp, apele au continuat să crească. Răul Zăbala a muşcat dintr-un drum judeţean iar circulaţia a fost restricţionata pe un sens.

Şi râul Putna a depăşit cu 40 de cm cota de inundaţie.

Corespondent PROTV: „Noaptea trecută, la ora 1, când a sosit mesajul RO-Alert, oamenii au venit aici şi mi-au spus că acest câmp era verde. Peste doar câteva ore, toată întinderea a fost acoperită de ape.”

La 20 de metri distanţă sunt case.

Localnici: „Oamenii sunt speriați.” (...)

„Când vezi apa lângă casă, nu trebuie să te simţi îngrijorat?” (...)

„A plouat exagerat de mult, în 48 de ore cât în două săptămâni.”

Dănuț Cristian, primarul com. Vânători, jud Vrancea: „Sunt unele gospodării predispuse să fie afectate, a fost depășită cota de inundație, dar nu a revărsat nicăieri"

Marius Iorga, prefectul jud. Vrancea: „ISU, SGA-ul, suntem cu toţii aici, am scăpat ca prin minune, ne-a trecut glonțul pe la ureche"

Mai grav este că va continua să plouă.

Corespondent PROTV: „Lacul de acumulare Tărlung din județul Brașov este golit controlat cu 10 metri cubi pe secundă, după ce nivelul apei a crescut în ultimele 24 ore cu 20 de cm. Măsura este una preventivă, dar mai ales pentru a evita viiturile."

În aval sunt localități care anul trecut au fost inundate iar sute de oameni au fost afectați.