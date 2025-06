Mircea Lucescu, după meciul Austria-România: Nu au mers foarte multe lucruri. Poate eu am greşit

„Nu au mers foarte multe lucruri, Austria este o echipă superioară, jucători care vin dintr-un campionat mult mai puternic si care au câştigat duelurile individuale. Noi am compensat cu o bună defensivă şi am avut câteva contraatacuri foarte tăioase. În partea a doua am scăzut fizic şi au preluat iniţiativa.

Titularii şi rezervele lor sunt la acelaşi nivel, foarte înalt. Eu sunt mulţumit de joc. Băieţii au jucat cât au putut. Am fost puţin mai lenţi, am ţinut de minge şi am pierdut-o. Ei au profitat. Am avut şi ghinion. Lucrurile nu sunt simple. Noi am trecut printr-un an foarte greu, cu foarte mulţi jucători accidentaţi, jucători care au jucat mai puţin la echipele de club. Poate eu am greşit, trebuia să îi chem mai devreme la pregătire, în cantonament.

Nu uitaţi că mai avem şanse şi pe partea cealaltă. Austria este echipa cu cele mai mari şanse, pentru că au jucători foarte competitivi. Eu îmi doresc ca jucătorii noştri să ajungă să joace în campionate puternice şi atunci va fi benefic şi pentru echipa naţională”, a declarat Mircea Lucescu după meciul pierdut sâmbătă seara, la Viena, scor 1-2 în faţa Austriei.

