Adrian Nica respinge însă informaţiile apărute recent în spaţiul public privind aşa-zise controale extinse asupra familiilor contribuabililor.

Şeful Fiscului a explicat, miercuri, la Conferinţa Anuală de Fiscalitate organizată de EY România, că instituţia vizează exclusiv situaţiile în care există discrepanţe evidente între veniturile declarate şi nivelul de trai, transmite news.ro.

„Am văzut acum în spaţiul public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica.... Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a afirmat Adrian Nica.

Preşedintele ANAF a oferit şi exemple concrete din zone recent intrate în atenţia Fiscului, inclusiv platformele online pentru adulţi, unde sumele vehiculate sunt considerabile, dar nivelul de conformare fiscală este extrem de scăzut.

„Uitaţi-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi, încasează 64 de milioane (de lei - n.r.) într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a adăugat Nica.

„Nu avem atât personal” pentru controlul rudelor, spune Nica

Șeful ANAF a mai semnalat practici recurente de evitare a taxelor, precum achiziţionarea de bunuri de lux pe numele unor persoane în vârstă, urmate de tranzacţii simulate la valori mult sub preţul real.

„Oamenii aceştia întotdeauna vor apărea în online şi vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu îşi plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere doreşte să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările. Nu noi dorim să-i verificăm rudele. Nu ne-am propus asta. Nu facem control pe rude. Să stea toată lumea liniştită. Nu venim la unul în control şi pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informaţii se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăţi, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a mai spus preşedintele ANAF.

În paralel, instituţia desfăşoară controale la nivel naţional şi în sectorul transportului alternativ, unde fraudele rămân la un nivel ridicat, în ciuda măsurilor de digitalizare.

„În ultima perioadă am comunicat şi comunicăm non-stop acţiunile făcute pe partea de transport alternativ. Să ştiţi că avem acţiuni în toată ţara, fenomenul este acelaşi, din două în două luni, adică constatăm sume de ordinul sutelor de milioane în continuare în fraudă. Şi noi ne-am dorit ca odată atinse aceste aspecte să se reducă numărul, însă oamenii aleg în continuare să facă asta, adică să interpui o firmă între şofer şi platformă, firma aceea să nu plătească, să cauţi pe cineva să o vinzi. Astea sunt opţiuni pe care şi le manifestă anumiţi contribuabili. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va avea alt tratament. Până acum, până la parcurgerea etapelor de digitalizare, nu vedeam acest fenomen, nu puteam aplica la nivel naţional, dar astăzi o facem”, a explicat Adrian Nica.

