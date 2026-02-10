Medalia de bronz primită de un sportiv german a avut o soartă similară.

Iar o patinatoare americană a povestit, de asemenea, cum aurul ei câștigat în proba pe echipe s-a desprins de panglică.

Organizatorii au deschis o anchetă. Probleme similare au apărut și în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, de acum 2 ani.

„Nu sări dacă ai medalia la gât! Am sărit de bucurie și s-a rupt. Hai să v-o arăt! Asta e medalia. Asta e panglica. Iar această bucată de metal ar trebui să le țină împreună, dar s-a desprins”, a spus o sportivă.