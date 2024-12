Prima schimbare „istorică” anunțată în Siria după căderea regimului Assad: „Departe de nepotism, favoritism şi corupţie”

Duminică, pe pagina de Facebook a ASF, logo-ul s-a schimbat. Deşi imaginea prezintă în continuare capul unui vultur care simbolizează „Vulturii din Qassioun”, porecla echipei naţionale siriene, culoarea dominantă este acum verde şi nu roşie.

Echipa, care obişnuia să joace în tricou roşu, va evolua în echipament verde.

Potrivit Reuters, pe pagina de Facebook a federaţiei a fost publicată o fotografie cu jucătorii internaţionali care pozează în vestiar într-o ţinută cu tricou verde şi pantaloni scurţi. Această fotografie (probabil un montaj foto) nu a mai apărut pe reţeaua de socializare luni dimineaţă.

The Syrian Football Federation has announced a change to the national team's kit and logo to reflect political changes.

