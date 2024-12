VIDEO. Momentul dramatic în care un bebeluș iese din închisoarea ”abator uman” a lui Bashar al Assad

De la bebelușii fără viață scoși din molozul bombardamentelor și până la fetițele sufocate de gazul Sarin în Ghouta, moștenirea lui Assad a fost un masacru al copiilor, mai scriu aceștia.

Duminică dimineața, dinastia Assad, care a durat 54 de ani, a luat sfârșit. Prăbușirea Casei Assad, care a condus Siria timp de 54 de ani însângerată, a fost extrem de bruscă.

Regimul lui Bashar al-Assad, care părea atât de sigur după ce Iranul și Rusia l-au ajutat să zdrobească rebeliunea în anii 2010, s-a dovedit a fi mai slab decât își imaginase cineva.

Rusia le-a spus cetățenilor săi să părăsească imediat țara și a început să își evacueze bazele din Latakia și Tartus. Și, în acea noapte, Bashar al-Assad a dispărut.

Duminică după-amiază, un bărbat îmbrăcat în uniformă verde, a pășit pe covorul roșu al Moscheii Umayyad din Damasc.

Abu Mohammed al-Jolani, liderul HTS, a ținut un discurs victorios, iar un bărbat în camuflaj a tras cu Kalashnikovu în încuietoarea porții închisorii Sednaya, un complex de beton întins, al regimului Assad.

Dar după câteva minute de lovituri frenetice, poarta s-a deschis.

O mulțime de luptători s-au repezit înainte și, unul câte unul, au deschis ușile de metal gri ale celulelor, prizonierii dinăuntru împiedicându-se confuzi pe coridor.

"Acum sunteți cu toții liberi! Nu vă fie frică. Mergeți acasă. Sunteți cu toții liberi acum", a strigat un bărbat către deținuții confuzi aflați în unul dintre blocurile de celule pentru femei.

"Ce s-a întâmplat?", a întrebat una dintre femei. "Regimul a căzut. Sunteți liberi."

Printre cei eliberați s-au aflat un bebeluș, dar și Raghid al-Tatari, cel mai longeviv prizonier politic din Siria, un pilot întemnițat în 1981 pentru că a refuzat ordinele lui Hafez Al-Assad de a bombarda orașul Hama..

