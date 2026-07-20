Marca: Regii tuturor timpurilor!

"Un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri aduce a doua stea pe tricoul Spaniei, după un meci în care Argentina a uitat să joace.

Ferran Torres, autorul unui gol monumental, intră în panteonul eroilor", scrie Marca.

As: Ca prima dată

"Un gol marcat de Ferran Torres în minutul 106 a decis câştigarea celui de-al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. "La Roja" a avut 20 de şuturi la poartă, iar Argentina doar două", menţionează As, care prezintă şi câteva statistici impresionante:

2 titluri mondiale pentru Spania

Naţionala Spaniei a câştigat al doilea titlu mondial, după cel obţinut în 2010.

1 gol primit în tot turneul

Spania a primit un singur gol în cele opt meciuri disputate, cel mai mic număr înregistrat vreodată de o campioană mondială.

38 de meciuri fără înfrângere

Spania şi-a extins seria de meciuri fără înfrângere la 38, cea mai lungă serie înregistrată de o echipă naţională europeană sau sud-americană.

11 parade ale lui Emiliano Martínez

Portarul argentinian a înregistrat cel mai mare număr de parade într-o finală de Cupă Mondială din 1966 încoace.

0 şuturi ale Argentinei în 90 de minute

"Albiceleste" a fost prima echipă din istoria Cupelor Mondiale care nu a încercat niciun şut în timpul "regulamentar" al unei finale.

Las Provincias: Spania face cinste fotbalului

"Naţionala câştigă a doua stea graţie unui gol marcat de Ferran în prelungiri, după ce a dominat o echipă a Argentinei intimidată şi agresivă"

La Vanguardia: Ferran Torres se transformă în Iniesta şi deschide porţile eternităţii: Spania câştigă Cupa Mondială

"Spania domină lumea, o realitate reflectată de fotbalul său şi confirmată de Cupa Mondială. A doua stea zboară deja înapoi spre Peninsula Iberică pentru a fi încrustată pe pieptul unei echipe admirabile, care are un nou erou. Din Foios, Ferran Torres a intrat în prelungiri pentru a se transforma în Iniesta şi a deschide porţile eternităţii cu un şut cu stângul. Un gol care a transpus pe tabela de marcaj superioritatea copleşitoare a naţionalei spaniole, ştergând Argentina de pe hartă fără nicio ezitare şi punând capăt, în lacrimi, erei Messi".

Reprezentativa Spaniei, campioana europeană en-titre, a câştigat, duminică, la New Jersey, pentru a doua oară în istorie titlul mondial, învingând în finală Argentina, care era deţinătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. A fost o finală cu un Lionel Messi ineficient, o eliminare la argentinieni şi două goluri anulate.