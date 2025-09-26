Polonezul Pole Bargiel, primul om care a coborât de pe Muntele Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar | VIDEO

26-09-2025 | 09:27
Pole Bargiel
X.com/Reuters

Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără butelie de oxigen, a anunțat joi echipa sa.

Alexandru Toader

Alpinismul polonez în Himalaya a devenit renumit în anii 1980 datorită „războinicilor gheții” precum Jerzy Kukuczka și regretata Wanda Rutkiewicz, care au organizat expediții pionierat, în special ascensiuni îndrăznețe în timpul iernii, și au dezvoltat noi trasee.

Bargiel, în vârstă de 37 de ani, a continuat tradiția. În 2018, el a fost prima persoană care a coborât pe schiuri de pe al doilea cel mai înalt munte din lume, K2, potrivit Reuters.

Urcarea lui Bargiel pe vârful cel mai înalt din Himalaya, situat la 8.849 metri deasupra nivelului mării, a durat mai mult decât era prevăzut din cauza zăpezii abundente, a declarat echipa sa într-un comunicat.

„Polonezul a petrecut 16 ore într-o urcare epuizantă în zona morții (la o altitudine de peste 8.000 m), fără a folosi oxigen suplimentar”, se arată în comunicat.

„A petrecut doar câteva minute pe vârful celui mai înalt munte din lume înainte de a-și pune schiurile și de a începe coborârea istorică, într-o cursă contra cronometru cu apusul soarelui.”

Un videoclip postat pe contul de Facebook al lui Bargiel îl arată alunecând pe un strat gros de zăpadă în această săptămână, pe fundalul celor mai înalte vârfuri din lume.

Sursa: Reuters

Dată publicare: 26-09-2025 09:27

