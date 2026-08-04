Unicul gol al partidei a fost înscris de maghiarul Andras Huszti (29), scrie Agerpres.
Rezultate:
Sâmbătă
CSM Reşiţa - AFC ASA Târgu Mureş 2-1
CS Gloria Bistriţa - CSC 1599 Şelimbăr 2-1
CS Afumaţi - CS Dinamo Bucureşti 2-1
Cetatea 1932 Suceava - Concordia Chiajna 1-3
FC Bihor Oradea - Unirea 04 Slobozia 1-1
FC Metaloglobus - Metalul Buzău 0-0
SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popeşti Leordeni 1-1
ACS FC Bacău - CSL Ştefăneşti 3-0
Duminică
Steaua Bucureşti - CSM Slatina 1-2
Marţi
Politehnica Timişoara - Chindia Târgovişte 1-0
Miercuri va avea loc meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi CSM Olimpia Satu Mare (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 18:00). Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, care s-a retras din competiţie.