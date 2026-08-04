Unicul gol al partidei a fost înscris de maghiarul Andras Huszti (29), scrie Agerpres.

Rezultate:

Sâmbătă

CSM Reşiţa - AFC ASA Târgu Mureş 2-1

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CS Gloria Bistriţa - CSC 1599 Şelimbăr 2-1

CS Afumaţi - CS Dinamo Bucureşti 2-1

Cetatea 1932 Suceava - Concordia Chiajna 1-3

FC Bihor Oradea - Unirea 04 Slobozia 1-1

FC Metaloglobus - Metalul Buzău 0-0

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popeşti Leordeni 1-1

ACS FC Bacău - CSL Ştefăneşti 3-0

Duminică

Steaua Bucureşti - CSM Slatina 1-2

Marţi

Politehnica Timişoara - Chindia Târgovişte 1-0

Miercuri va avea loc meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi CSM Olimpia Satu Mare (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 18:00). Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, care s-a retras din competiţie.