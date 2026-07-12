Pilotul român de curse moto Adrian Rus „Sinner” a murit într-o competiție din Cehia. Etapa de la Brno, anulată

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Pilotul Adrian Rus „Sinner” a murit, sâmbătă, în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

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Stirileprotv

Potrivit Federaţiei Române de Motociclism, în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi, scrie News.ro.

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.


Unul dintre cei doi sportivi care au murit este Adrian Rus „Sinner”. El era pilot de curse, vlogger de motociclism, chitarist şi avea 30 de ani.

Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competiţional rămas din acest weekend.

"Federaţia Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, Academy (promotorul competiţiei), Federaţia Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union şi Autodrom Brno transmit sincere condoleanţe familiilor, prietenilor şi tuturor celor apropiaţi de cei doi sportivi", se arată în comunicatul federaţiei.

Sursa: News.ro

Etichete: motociclisti, adrian rus sinner, cursa, cehia, brno,

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