Pilotul român de curse moto Adrian Rus „Sinner” a murit într-o competiție din Cehia. Etapa de la Brno, anulată

Potrivit Federaţiei Române de Motociclism, în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi, scrie News.ro.

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.



