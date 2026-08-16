Extrema belgiană a semnat un contract până în 2031 şi va purta numărul 22, potrivit News.ro.

Dubla campioană europeană în exerciţiu ar fi plătit aproximativ 55 de milioane de euro, dintre care 10 milioane sub formă de bonusuri.

„Sunt foarte fericit să fiu la Paris Saint-Germain, ne vedem curând la Parc des Princes. Aici e Parisul”, a afirmat jucătorul în vârstă de 21 de ani.

Mika Godts a marcat de 17 ori pentru Ajax în sezonul trecut

Puţin cunoscut în Franţa, Mika Godts a făcut minuni în tricoul echipei Ajax în sezonul trecut, marcând de 17 ori şi oferind 12 pase decisive în 32 de meciuri din Eredivisie, campionatul olandez.

„Când m-a sunat PSG, m-am bucurat! Este cel mai bun club din lume. Este o adevărată bucurie. (...) Este o ocazie pentru mine să joc fotbal la cel mai înalt nivel”, a recunoscut el.

Prin recrutarea acestui jucător foarte rapid şi abil la dribling, PSG compensează plecările lui Gonçalo Ramos la AC Milan şi ale lui Lee Kang-In la Atlético Madrid.

Mika Godts ar putea fi înlocuitorul lui Bradley Barcola

Belgianul ar putea fi, de asemenea, înlocuitorul desemnat al lui Bradley Barcola în cazul în care internaţionalul francez ar pleca la Liverpool.

„Vin aici cu scopul de a deveni mai bun în fiecare zi, de a-mi demonstra talentul, de a progresa şi de a învăţa alături de marii jucători care alcătuiesc această echipă. Şi de a câştiga multe titluri”, a explicat Mika Godts.