Descoperirea a fost anunţată luni, într-o conferinţă de presă susţinută în cimitir, de primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, scrie Agerpres.

„Ştim cu toţii că în urma unor săpături de întreţinere, unor săpături în cimitir, colegii au descoperit oseminte umane, au anunţat IPJ-ul care a venit şi a preluat cercetarea şi activitatea de a săpa pentru a vedea ce altceva se mai ascunde. S-au găsit sute de oase umane pe care IPJ-ul le-a luat pentru anchetă, însă un lucru extrem de grav, s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului. Au data de înhumare pe ele, sunt saci speciali cum se foloseau în perioada COVID-ului şi ei au fost descoperiţi în urma cercetărilor suplimentare şi au fost luaţi de Poliţia Română. De ce acest lucru dă o nouă dimensiune aceste infracţiuni este pentru că în acea perioadă înhumările aveau un regim special", a declarat Mario De Mezzo.

Edilul a menţionat că în situaţia în care locurile de înhumare sunt părăsite, administratorul cimitirului are obligaţia să înhumeze osemintele găsite în acelaşi loc, într-o nişă specială, nu în alt loc sau într-o groapă comună.

Săpăturile scot la iveală saci cu cadavre

„În contractul, în regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului (...) scrie foarte clar, cu subiect şi predicat la articolul 20, în situaţia concesionării locurilor de înhumare părăsite şi în care se găsesc oseminte, concesionarii, adică firma, au obligaţia de a le înhuma în nişe amenajate special în acelaşi loc. (...) Regulamentul spune nu că trebuie să faci o groapă comună, regulamentul spune foarte specific: au obligaţia de a le înhuma în nişe amenajate în acelaşi loc", a adăugat primarul.

Maro De Mezzo a aminitit un incident petrecut în urmă cu câţiva ani, când fostul administrator privat al cimitirului ar fi tăiat cu drujba un sicriu în care se afla corpul unei persoane decedate astfel încât să încapă într-o groapă ale cărei dimensiuni erau mai mici faţă de cele ale coşciugului ce trebuia coborât pentru înhumare.

„Cred că cel mai elocvent exemplu (...) (fostul administrator n.r.) a venit cu drujba, a tăiat coşciugul în faţa familiei şi a spus: 'băgaţi-l, că acum intră!'. Nu mai vorbim de cinism, nu mai vorbim de inumanitate, vorbim de nişte lucruri despre care eu nu cred că au precedent sau comparaţie, echivalent în această lume, poate în cele mai sălbatice locuri din acest pământ. Am reuşit, după multe lupte în instanţă, să preluăm cimitirul", a mai spus Mario De Mezzo.

Primarul acuză fostul administrator

Primarul a punctat că administrarea cimitirului Strehareţi a revenit la Primăria Slatina după ce concesionarul privat al serviciului de activităţi funerare a fost evacuat cu executor judecătoresc.

Mario De Mezzo a susţinut că în imediata apropiere a gropii comune din care au fost ridicaţi săptămâna trecută aproximativ 20 de saci cu oseminte umane mai este încă o groapă similară.

„Eu, în calitate de primar, am spus: sunt două cripte identice, turnate amândouă recent. Sub prima criptă, întâmplător, am găsit oseminte. Eu am solicitat parchetului şi IPJ-ului, eu, primarul, nu procurorul de caz, nu Inspectoratul de Poliţie, eu, primarul, i-am solicitat Parchetului, sapă, sapă şi sub a doua criptă, sigur vor fi oseminte. Mi-a răspuns că nu sunt indicii suficient de clare ca să facă acest lucru. Poftim? Măi, ce ai vrea, să iasă oasele singure la suprafaţă să spună 'suntem aici'? Măi, cum adică dacă la 50 de centimetri găseşti zeci de saci cu sute de oseminte umane? În faţa conştiinţei tale, a jurământului pe care l-ai făcut să respecţi această lege şi în faţa lui Dumnezeu şi a comunităţii în slujba căreia eşti, cum poţi să spui că nu sunt indicii suficiente? Cum poţi să spui acest lucru? E o anomalie", a afirmat Mario de Mezzo.

Primarul critică anchetatorii

Primarul municipiului Slatina a cerut anchetatorilor, pe care i-a criticat susţinând că se mişcă "cu viteza melcului", să "îşi facă treaba" şi să afle adevărul.

„Dar ultimul punct pe lista mea de discuţie astăzi este un semnal de alarmă pe care îl trag faţă de cei care instrumentează acest dosar penal, atât organele de poliţie, cât şi Parchetul. Aş vrea să pun o întrebare retorică şi uşor ironică. Dacă era o situaţie identică, din punctul de vedere al gravităţii, în care eu aş fi fost cel acuzat, vă garantez că aş fi fost deja plimbat cu cătuşe la mâini şi arătat întregii ţări. Astăzi, Parchetul împreună cu IPJ-ul se mişcă cu viteza melcului şi resping solicitări legitime ale Primăriei Slatina de parcă nu-şi doresc să afle adevărul. (...) Nu avem un om interogat deja în acest dosar, nu există. Nici administratorul firmei nu a fost chemat să răspundă la întrebări, să spună ce a făcut. Până în ziua de azi, a trecut o săptămână şi nimeni în acest dosar nu a fost audiat. Nimeni. Ce aşteptăm? Să distrugă documentele? Să le modifice cum îi ajută pe ei? Să le schimbe? Rog şi somez în acelaşi timp Inspectoratul Judeţean (de Poliţie Olt n.r) şi Parchetul să îşi facă treaba pentru că aici vorbim despre un oraş întreg care a fost călcat în picioare prea mult timp", a mai spus De Mezzo.

Mai mulţi saci cu oseminte au fost descoperiţi pe 16 septembrie în cimitirul Strehareţi din Slatina, de angajaţii care făceau săpături specifice activităţilor funerare. Primarul municipiului, Mario De Mezzo, l-a acuzat pe fostul administrator privat al cimitirului, evacuat cu executor în urmă cu două săptămâni, că ar fi scos rămăşiţele umane pentru a elibera unele locuri de veci.

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au scos de sub respectiva criptă, pe 16 septembrie, şase saci cu oseminte, iar pe 18 septembrie au mai scos încă 13 saci cu oseminte din aceeaşi groapă.

Cimitirul revine în administrarea primăriei

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi identificat mai multe oseminte într-o groapă dintr-un cimitir din municipiul Slatina. La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de provenienţă umană. Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienţei acestora şi a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Cimitirul Strehareţi din municipiul Slatina a revenit la începutul lunii septembrie în administrarea municipiului Slatina, după evacuarea cu executor judecătoresc a administratorului privat care gestiona acest serviciu de 16 ani.

Cimitirul Strehareţi din Slatina, cel mai mare din municipiu, a fost concesionat de Primăria Slatina în urmă cu 16 ani, spre administrare, unei firme private. În ultimii ani, nemulţumirile populaţiei faţă de modul de administrare a cimitirului şi taxele percepute de societatea în cauză au fost frecvente, astfel că în urmă cu doi ani municipalitatea a început demersurile pentru încetarea contractului cu firma concesionară şi revenirea serviciului în administrarea primăriei.