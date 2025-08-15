Motivul pentru care clubul spaniol Valencia nu mai permite consumul de semințe de floarea soarelui pe stadionul său

15-08-2025 | 16:01
mestalla
Shutterstock

Clubul spaniol de fotbal FC Valencia nu va mai permite consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla, conform unui comunicat dat publicităţii vineri, explicând că va face acest lucru pentru "a asigura sănătatea în tribune".  

Cristian Anton

"Aruncarea cojilor de seminţe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând ţevile şi provocând tot felul de neplăceri locuitorilor din împrejurimile Mestalla în timpul lucrărilor de igienizare din zilele de după fiecare meci", a mai transmis clubul.

Interdicţia de a consuma seminţe pe stadion vine după măsura anunţată în urmă cu doi ani, prin care s-a interzis comercializarea acestui produs la punctele de vânzare din interiorul stadionului.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-08-2025 15:54

