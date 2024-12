Momentul în care Duckadam a avut emoții mai mari decât la Sevilla. Ce i s-a cerut să facă în fața a zeci de mii de oameni

Rămâne în istoria fotbalului mondial pentru cele patru penalty-uri consecutive pe care le-a apărat, performanță pentru care a intrat în Cartea Recordurilor.

Finala Cupei Campionilor Europeni din 7 mai 1986 l-a transformat pe Helmut Duckadam într-un portar planetar. Supranumit "Eroul de la Sevilla", a decis cel mai important moment din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Cele patru penalty-uri apărate consecutiv i-au adus recunoaștere mondială și un loc în Cartea Recordurilor. Niciun român nu a fost până la el atât de aproape de cucerirea Balonului de Aur.

Helmut Duckadam: "Practic n-am avut emoții, era practic clipa vieții mele în care se putea îndeplini un vis, deoarece eu am avut un vis când m-am făcut fotbalist și portar: să ajung într-o situație în care să hotărăsc eu soarta jocului și, acum, bineînțeles, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge într-o finală de Cupa Campionilor și să apăr patru lovituri de la 11 metri".

A început să-și construiască visul pe un teren oarecare dintr-o comună din Arad.

Helmut Duckadam, într-un interviu din 2022: "Ne adunam 10-20 de inși și, seară de seară, până se întuneca, până nu mai vedeam mingea, jucam fotbal. Îmi plăcea să mă arunc, era ceva mai interesant. Îmi plăcea să fiu vârf, clar. Nu cred că a fost portar căruia să nu-i placă golul".

A și înscris în fața a 70.000 de oameni care au mers pe stadionul 23 August pentru a vedea primul meci al Stelei după victoria de la Sevilla.

Helmut Duckadam, într-un interviu din 2016: "La 2-0, spectatorii au cerut să execut eu penalty-ul. Am avut emoții mari".

Reporter: "Mai mari decât la Sevilla?".

Helmut Duckadam, într-un interviu din 2016: "Mult mai mari. Am reușit să marchez ceva gen Lăcătuș la Sevilla. Bară-gol".

În ciuda succesului, Helmut Duckadam a rămas un om modest.

Reporter: "Porecla de 'Eroul de la Sevilla' cum vi se pare?".

Helmut Duckadam, într-un interviu din 2022: "Exagerată. Nu-mi plac astea. Nu-mi plac nici regi, nici prinți, nici brilianți, nici Messi al portarilor".

Diagnosticat cu o boală rară, era să rămână fără un braț

În afara terenului, viața i-a adus numeroase provocări. Cariera sa fabuloasă a fost întreruptă la doar 26 de ani de un accident în urma căruia puțin a lipsit să rămână fără un braț. Ulterior, Duckadam a fost diagnosticat cu o boală rară de sânge, care l-a ținut departe de fotbal.

Helmut Duckadam, într-un interviu din 2022: "A fost o perioadă destul de grea pentru mine după '87, după operația pe care am avut-o la braț, am fost dat la o parte de către cei din Armată... Până în '94, când m-am angajat în cadrul Poliției de Frontieră, trebuia să îmi caut un serviciu, am lucrat 7 ani acolo".

După 8 intervenții chirurgicale complicate și zeci de pastile luate zilnic, corpul său a cedat.

Legendele fotbalului românesc se înclină în fața marelui Duckadam

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României: "Va rămâne pentru totdeauna în istoria Stelei și în istoria fotbalului românesc. Imaginea lui de om sigur pe el, un echilibru mental extraordinar, un curaj deosebit. Cred că va fi pentru tânăra generație de copii fotbaliști un exemplu".

Miodrag Belodedici, fost fotbalist: "Nu știu dacă se va mai naște un fotbalist care să apere 11 metri ca Duckadam".

Rică Răducanu, fost portar: "A fost un mare portar, care a făcut ceva ce nu mai face nimeni. El a câștigat singur Cupa Campionilor Europeni pentru că a ghicit. Cine mai apără atâtea lovituri de la 11 metri?".

Helmut Duckadam lasă în urmă trei copii și o soție îndurerată. Trupul său va fi depus pe Arena Națională.

