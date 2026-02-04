„Este un nou moment, în sensul că s-a retrimis cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Vom face exact ceea ce am făcut și până acum, adică vom susține sportivii români, vom susține Federația Română de Gimnastică. Nu avem cum și nu avem voie să facem altcumva decât să apărăm sportivii români, să apărăm drepturile lor, să susținem Federația Română de Gimnastică în acest demers. Nu este o luptă ușoară. Am reușit să câștigăm, după cum bine știți, prima etapă atunci, acolo, la Jocurile Olimpice de la Paris. Este o nouă etapă acum. Oarecum eram pregătiți pentru acest moment, pentru că știam ce demersuri s-au făcut din partea americană, cei care o reprezintă pe Jordan Chiles. În schimb, eu cred că lucrurile vor rămâne așa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Medalia să fie a Anei Bărbosu și să fie a României, pentru că noi am avut două sportive care au fost în lupta pentru această medalie. Ambele au avut exerciții foarte bune, dar, sigur, ceea ce ține de ce se întâmplă în afara zonei de concurs, și acolo trebuie atenție și acolo trebuie făcute lucrurile la același nivel ca la Jocurile Olimpice”, a declarat Covaliu, la Muzeul Sportului.

Critici privind lipsa de solidaritate

„Faptul că a apărut în presă că Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia câștigată la Jocurile Olimpice nu a fost un lucru bun, în primul rând la adresa sportivului. M-aș fi așteptat la mai multă solidaritate și la mai multă susținere din partea alor noștri. Și cred că este foarte important în astfel de momente să susținem cauza sportivilor români și nu invers. Nu am vorbit cu Ana până acum, pentru că este un moment delicat. Vorbim cu avocații ei, sunt lucruri care se întâmplă în limbajul specific, juridic, și prefer să nu ne dăm fiecare cu părerea despre ce a auzit, despre ce a înțeles. Sunt comunicate de presă, lucrurile se întâmplă conform strategiei pe care o avem, conform a ceea ce ne spun avocații. Datoria noastră este să ne susținem sportivii și să apărăm poziția României”, a completat oficialul COSR.

Trei sportive, o singură medalie

Mihai Covaliu a precizat că, în opinia sa, toate cele trei sportive implicate în acest caz – Ana Maria Bărbosu, Jordan Chiles și Sabrina Maneca-Voinea – ar fi meritat câte o medalie de bronz.

„Eu sunt optimist, pentru că medalia este acum a unui sportiv din România. Am militat atunci, la Jocurile Olimpice, pentru rezolvarea și aplanarea acestei situații prin acordarea unei medalii de bronz celor trei sportive. Cred că era lucrul cel mai înțelept din partea Federației Internaționale de Gimnastică. Am mers mai departe cu faptul că ei au propus acordarea a două medalii, pentru sportiva din America și pentru Ana Maria Bărbosu. Am fost de acord și cu situația aceasta, numai că se pare că avocații nu sunt totdeauna de acord și ei caută tot timpul ceea ce scrie și pe dosul paginii și sub pagină. Și eu cred că lucrurile astea ar trebui să rămână în atmosfera de competiție și în limitele regulamentelor pe care Federația Internațională de Gimnastică le are”, a mai spus Covaliu.

De ce a fost retrimis cazul la TAS

Tribunalul Federal Suprem Elvețian (SFT) a trimis, joi, litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia româncei Ana Bărbosu.

Bărbosu s-a clasat inițial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegația Statelor Unite a depus un apel în urma evoluției reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită, iar aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei.

România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota inițială a americancei Chiles ar trebui păstrată, deoarece apelul delegației SUA a fost făcut după termenul regulamentar de un minut.

Federația americană (USA Gymnastics) a precizat ulterior că a oferit o nouă probă video care ar indica faptul că protestul a fost depus în termen, însă aceste dovezi nu au fost admise de TAS. Pe baza unei înregistrări audio-video descoperite ulterior, Tribunalul Federal Suprem Elvețian a decis retrimiterea cazului la TAS.

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota. Sabrina Maneca-Voinea a contestat și ea nota primită, dar solicitarea i-a fost respinsă. Ulterior, TAS a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.

România nu mai obținuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012, când Sandra Izbașa câștiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României obținea bronzul.