Mihaela Cambei, triplu succes la Campionatul European U23 din Albania. Vicecampioana olimpică a dominat competiția

Mihaela Cambei, vicecampioana Jocurilor Olimpice de la Paris a luat toate cele trei medalii de aur posibile la Campionatul European Under 23 de la Durrës, din Albania.

Halterofila Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo București, a cucerit în marți seară toate cele trei medalii de aur posibile la Campionatul European Under 23 de la Durrës, din Albania.

„Trei medalii de AUR pentru România! Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de tineret U23, în proba categoriei 53 kg! Sportiva noastră, la ultima sa participare la această categorie de vârstă, s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total și la ambele stiluri – smuls și aruncat, cu 205 kg, 95 kg și 110 kg! Felicitări și mult succes în continuare, Mihaela”, a transmis Federația Română de Haltere.

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică

Mihaela Valentina Cambei, campioană europeană en-titre, a reușit o performanță extraordinară la Jocurile Olimpice de la Paris, când a câștigat argintul la haltere, la categoria 49 kilograme.

Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, din județul Bacău. Legitimată la CSM Onești, elevă a antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competițiile naționale în 2014. A fost selecționată la lotul de juniori al României, unde s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculiță.

În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.

În 2017, la Campionatele Europene de haltere rezervate sportivilor cu vârste de până în 17 ani (U17), de la Prishtina (Kosovo), în limitele categoriei 48 kg, a cucerit medalia de aur la total, cu 158 kg.

Tot în 2017, la Campionatele Mondiale de cadeți de la Bangkok (Thailanda), s-a clasat pe locul 5 la total, în limitele categoriei 44 kg, cu 139 kg (locul 7 la smuls, cu 60 kg, și locul 5 la aruncat, cu 79 kg, la 7 kg de medalia de bronz).

În 2018, la Europenele U17 din Italia, în limitele categoriei 48 kg, a cucerit titlul continental la total, cu 155 kg, după ce a urcat pe prima treaptă a podiumului atât la smuls, cu 67 kg, cât și la aruncat, cu 88 kg.

La JOT Buenos Aires 2018 a concurat în limitele categoriei 48 kg.

La Campionatele Mondiale de haltere, care au avut loc în decembrie 2022, la Bogota, prima competiție care a punctat pentru calificarea la JO Paris 2024, Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în limitele categoriei olimpice 49 kg, după ce a reușit să „smulgă” 90 kg. La stilul aruncat, românca a avut o singură încercare reușită, la 104 kg, după care a ratat încercările de la 107 kg, respectiv 108 kg.

În clasamentul de la total, s-a clasat pe locul 4, după ce a terminat a 8-a la aruncat.

Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de seniori în 2023 și 2024 și medaliată cu argint și bronz la smuls, la Mondialele din 2022, respectiv 2023.

